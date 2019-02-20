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Venezuela limanlarından gemi çıkışını yasakladı

20.02.2019 23:16 | Son Güncelleme

ABD'nin gönderdiği insani yardımların ülkeye sokulmasını engellemeye çalışan Venezuela hükümeti, limanlarını gemi çıkışına geçici olarak kapattı.

Venezuela limanlarından gemi çıkışını yasakladı

Venezuela ordusu, ABD'nin göndermeyi planladığı insani yardımların ülkeye ulaşmasını engellemek için limanlarını Pazar gününe kadar gemi çıkışına kapattı. AFP'nin ulaştığı ordu kararnamesinde, "Güvenlik gerekçesiyle bütün limanlardan gemi çıkışları askıya alınmıştır" ifadesi yer aldı.

Venezuela ordusu bir süredir ABD'nin yardımlarına karşı teyakkuzda. Karayipler’de yer alan Aruba, Bonaire ve Curacao adaları (ABC adaları) ile olan deniz ve hava ulaşımı Venezuela yönetimi tarafından durdurulurken, sınır hattına da askeri birlikler konuşlandırıldı. Savunma Bakanı Vladimir Padrino silahlı kuvvetlerin, ülkenin toprak bütünlüğünü koruyacağı uyarısında bulundu.

Siyasi ve ekonomik kriz yaşayan Venezuela'da ABD destekli muhalefet ile hükümet arasındaki gerilimin önemli bir boyutu da insani yardım tartışmaları. Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Batı’nın insani yardım adı altında ülkesini işgal etmeye hazırlandığını iddia ederken, kendini devlet başkanı ilan eden muhalif lider Juan Guaido ise büyük çoğunluğu ABD’den gelen ve Kolombiya'nın sınırdaki Cucuta kentinde depolanan ilaç ve gıdaların ülkeye sokulmasına derhal izin verilmesini talep ediyor.

Maduro ile Guaido arasındaki iktidar kavgasında şu ana dek aralarında ABD, Almanya, Fransa gibi ülkelerin de bulunduğu yaklaşık 50 devlet Guaido’yu geçici devlet başkanı olarak tanıdı. Nicolas Maduro ise Türkiye, Rusya, Çin Halk Cumhuriyeti ve pek çok ülke tarafından desteklenmeye devam ediyor.

AFP/GY,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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