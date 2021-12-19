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“Venezuela Makarna Pazarını Türk Markaları Ele Geçirdi”

19.12.2021 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trade Data Monitor (TDM) verilerine göre bu yılın ilk yarısında Türkiye’den 140 bin tonun üzerinde makarna ithal eden Venezuela’da, tüketilen her 3 paket makarnadan ikisi Türk malı. Venezuelalı makarna üreticileri, makarna pazarının Türk markaları tarafından ele geçirildiğini belirtiyor

Trade Data Monitor (TDM) verilerine göre, bu yılın ilk yarısında Türkiye’den 140 bin tonun üzerinde (140 bin 874 ton) makarna ithal eden Venezuela’da, tüketilen her 3 paket makarnadan ikisi Türk malı. Venezuelalı makarna üreticileri, makarna pazarının Türk markaları tarafından ele geçirildiğini beyan ediyor.

Venezuela’nın Türkiye’den ithal ettiği ürünler arasında en önemli kalemlerden biri de makarna. Geçen yıl Türkiye’den 277 bin ton yani kişi başı 10 kiloya yakın Türk makarnası ithal eden Venezuela’da, tüketilen makarnanın üçte ikisi Türkiye’den gönderiliyor.

Yumy Lopez, “Az malzeme kullanarak hızlıca hazırlanabilen, doyurucu ve ucuz bir yemek olduğu için makarna, Venezuela’da oldukça fazla tüketiliyor. Bundan 3-4 yıl önce Türkiye’den ilk makarna geldiğinde çok yüksek talep olduğunu ve yerli markaların fiyatlarını düşürmek zorunda kaldıklarını hatırlıyorum. Bugünse hemen her yerde kilosu 1 dolardan başlayan fiyatlarla Türk makarnası bulunuyor. Türk makarnalarının hesaplı ve kaliteli olması tüketicilerin ilgisini çekiyor” diyor.

Venezuela’nın makarna ithalatına dair en çarpıcı verilerden biri de ithal edilen makarnaların yüzde 95’inin Türk malı olması. Venezuelalı makarna üreticileri makarna pazarında adeta bir Türk istilası yaşandığını söylüyor.

Venezuela Makarna Üreticileri Derneği Başkanı Simon Olivo, “İtalya’dan sonra kişi başı en fazla makarna tüketilen ülke Venezuela ve biz Türkiye’den her ay 23 bin tonun üzerinde makarna ithal ediyoruz. Venezuela’da ayda 30-35 bin ton makarna tüketiliyor ve bunların üçte ikisi Türkiye’den geliyor. Makarna sektöründe adeta bir Türk istilası yaşanıyor.

Türk makarnalarının en önemli müşterisi ayda yaklaşık 17 bin ton makarna alımı yapan Venezuela hükümeti. Hükümetin Venezuela’da yoksullara ayda bir dağıttığı gıda yardımının içinde Türk makarnaları da var.

Türk hükümetinin kendi makarna ihracatçısına ve Venezuela hükümetinin Türkiye’ye sağladığı ticari avantajlardan dolayı Türk makarnaları burada Türkiye’deki perakende satış fiyatından bile daha ucuza satılabiliyor.

Biz Venezuelalı makarna üreticileri Türk makarna fiyatlarıyla rekabet edemiyoruz. Üretimimiz son üç yılda ayda 23 bin tondan 11 bin tona düştü.

Türkiye’den makarna ithalatına karşı değiliz ancak hükümetten haksız rekabet olanaklarını kaldırmasını talep ediyoruz.

Venezuela’da kronik elektrik ve su kesintileri, akaryakıt tedarikinde yaşadığımız sorunlar maliyetlerin artmasına ve rekabet olanaklarımızın azalmasına neden oluyor” şeklinde konuşuyor.

Türkiye’den makarna ithal ederek Venezuela’da satan ilk girişimcilerden olan Mutlu Doğan, Türk makarnalarının Venezuela’da uygun fiyata satılabildiğini ve en önemli müşterisinin de her ay binlerce ton makarna satın alıp-dağıtan Venezuela hükümeti olduğunu söylüyor:

“Bugün Venezuela’da bir kilo makarnanın üretim maliyeti 1 dolar, 1 dolar 10 cent’e geliyorsa sizin makarnanın kilosunu 1,40 doların üzerinde satmanız gerekiyor. Ancak siz (makarna üretmek yerine) makarnayı Türkiye’den ithal ederseniz kilosunu 0,80 dolara temin edip, 90 cent’e ya da 1 dolara satabiliyorsunuz. Bu durum da Venezuelalı makarna üreticileri için (rekabette) dezavantajlı bir durum yaratıyor. Bir de Türkiye ile Venezuela arasında (ikili ticari) anlaşma var. Vergi ödemiyorsunuz mesela. Zaten makarnanın çoğu Venezuela’da hükümetin yoksul halka dağıttığı gıda yardım kutuları içinde halka sübvanse edilerek dağıtılıyor.”

Kişi başı yıllık 15 kilo makarna tüketimiyle İtalya’dan sonra en çok makarna tüketilen ülke olan Venezuela’da ekonomik kriz devam ettikçe, daha çok ucuz ve doyurucu bir yemek olmasından dolayı tercih edilen makarna da sofralardan eksik olmayacağa benziyor.

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