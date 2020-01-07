Venezuela Meclisinde Arbede: ABD Yeni Yaptırım Hazırlığında

Juan Guaido ve heyeti meclise girdiği sırada Maduro hükümetiyle yolsuzluk iddialarına karıştığı için partisinden ihraç edilen Luis Parra’nın yaptığı oturum sona ermişti. Parra, Pazar günü Venezuela’da Ulusal Meclis Başkanlığı’na seçilmişti. Ancak muhalefet, parlamento dışında yaptıkları oylamada Juan Guaido’nun yeniden başkanlığa seçildiğini duyurmuştu.

Salı günü Guaido’nun Ulusal Meclis binasına girişi sırasında gergin anlar yaşandı. Yerel televizyonlarda yayınlanan görüntülerde bina önünde oluşturulan güvenlik çemberiyle Guaido’nun önce yine engellendiği, yaklaşık yarım saat süren arbede ve tartışma sonucu muhalif liderin içeri girdiği görüldü.

Venezuela’da geçen Pazar günü yapılan olaylı başkanlık seçimleri yeni bir siyasi krizi beraberinde getirdi. Amerika’nın desteklediği muhalif lider Juan Guaido’nun Ulusal Meclise girmesine bugün izin verildi. Yaklaşık bir yıldır Ulusal Meclis’in ve muhalefetin başkanlığını yapan ve yeniden seçilen Juan Guaido’nun parlamento binasına girişine Maduro Hükümeti’nin güvenlik güçleri engel olmuştu.

Amerika’nın Venezuela Özel Temsilcisi Elliott Abrams Caracas’a baskı uygulamak için yeni yaptırım hazırlığında olduğunu söyledi. Maduro yönetiminin ABD’nin daha sert yanıtla karşılayabileceği muhalif lider Guaido’yu tutuklamak gibi radikal adımlar atmaktan kaçındığı gözleniyor.

Venezuela’da Ulusal Meclis’te 167 milletvekili buluyor ve meclis başkanı olmak için en az 84 oy almak gerekiyor. Juan Guaido, başta ABD olmak üzere birçok Latin Amerika ve Avrupa ülkeleri tarafından geçici devlet başkanı olarak tanınıyor. Guaido, 2019’un ilk ayında Mayıs 2018 tarihli başkanlık seçimlerinin meşru olmadığını iddia ederek Nicolas Maduro iktidarını tanımadığını söylemiş ve kendini geçici cumhurbaşkanı ilan ederek Venezuela muhalefetinin liderliğini üstlenmişti.

Maduro iktidarından bıkmış Venezuelalılar’ın, muhalif lider Juan Guaido’ya da desteği azalıyor. Geçen yıldan bu yana arkasına aldığı destek rüzgarını, Maduro destekçilerine karşı insanları harekete geçirmek için ne kadar sürdürebileceği merak ediliyor.

