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Venezuela Meclisi'nden Latin Amerika'nın NATO'suna Dönme Kararı

24.07.2019 13:51 | Son Güncelleme

Venezuela’nın 7 yıl önce ayrıldığı, Latin Amerika’nın NATO’su olarak nitelenen TIAR adlı organizasyona yeniden entegre olması oylandı ve kabul edildi

Ocak başında Venezuela Ulusal Meclis Başkanı seçilen ve 23 Ocak tarihinde de kendini geçici devlet başkanı olarak atayan Juan Guaido, kendini başkan ilan etmesinin 6. ayında meclis oturumunun halka açık bir biçimde yapılacağını ve bu oturumda Venezuela’yı ilgilendirecek önemli duyurularda bulunacağını açıklayarak destekçilerini Las Mercedes semtindeki Alfredo Sadel meydanına çağırmıştı.

Caracas’ta yaşanan elektrik kesintisinin ve yaşanan ulaşım problemlerinin de etkisiyle beklenen yoğun katılım gerçekleşmese de, binlerce muhalif meydanda meclis oturumunu takip etti.

Meclis Başkanı Juan Guaido’dan önce söz alan bazı miletvekilleri altı aylık muhalefet sürecinin bir özetini sunarak ülkedeki enflasyon, insan hakları sorunları, ulaşım problemi, elektrik ve su kesintileri gibi sorunlara değindiler.

Sonrasında söz alan muhalif lider Juan Guaido, Maduro rejiminin ekonomik ve siyasal olarak sınıfta kaldığını ve bugün Venezuela halkının çoğunluğunun hükümete karşı olduğunu dile getirirken, muhalefetin bu süreçteki en önemli kazanımlarının ‘muhalefetin birliğinin sağlanması ve mobilize olabilmesi’ olduğunu iddia etti.

Kendisinin ve ekibinin iktidarı almak ve hükümeti yönetmek için hazır olduklarını ifade eden muhalif lider, bugüne kadar ülkedeki sorunlara barışçıl bir çözüm aradıklarını ama masadaki tüm seçeneklere de açık olduklarını dile getirdi. Bu bağlamda, Venezuela’nın 7 yıl önce ayrıldığı, Latin Amerika’nın NATO’su olarak nitelenen TIAR adlı organizasyona yeniden entegre olması oylandı ve kabul edildi.

Venezuela’nın TIAR’a yeniden entegrasyonu Latin Amerika ülkelerinin Venezuela’daki askeri varlığına yasal zemin hazırlaması bakımından önem taşıyor. Zira muhalefet içinde azınlık da olsa bir kesim, Maduro Hükümeti’nden kurtulmak adına uluslararası askeri güçlerden destek umuyor. TIAR, 2. Dünya Savaşı’ndan sonra kurulan ve Latin Amerika Ülkeleri’nden birine yapılacak saldırıda ortak savunma paktı oluşturmak için kurulmuş bir organizasyon.

Juan Guaido, Venezuela’da şimdi ipleri ele alma zamanı diyerek, Cuma günü Venezuela muhalefetini tüm ülkede kitlesel protesto gösterileri düzenlemeye çağırdı.

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