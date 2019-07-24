Venezuela Meclisi'nden Latin Amerika'nın NATO'suna Dönme Kararı

Ocak başında Venezuela Ulusal Meclis Başkanı seçilen ve 23 Ocak tarihinde de kendini geçici devlet başkanı olarak atayan Juan Guaido, kendini başkan ilan etmesinin 6. ayında meclis oturumunun halka açık bir biçimde yapılacağını ve bu oturumda Venezuela’yı ilgilendirecek önemli duyurularda bulunacağını açıklayarak destekçilerini Las Mercedes semtindeki Alfredo Sadel meydanına çağırmıştı.

Caracas’ta yaşanan elektrik kesintisinin ve yaşanan ulaşım problemlerinin de etkisiyle beklenen yoğun katılım gerçekleşmese de, binlerce muhalif meydanda meclis oturumunu takip etti.

Meclis Başkanı Juan Guaido’dan önce söz alan bazı miletvekilleri altı aylık muhalefet sürecinin bir özetini sunarak ülkedeki enflasyon, insan hakları sorunları, ulaşım problemi, elektrik ve su kesintileri gibi sorunlara değindiler.

Sonrasında söz alan muhalif lider Juan Guaido, Maduro rejiminin ekonomik ve siyasal olarak sınıfta kaldığını ve bugün Venezuela halkının çoğunluğunun hükümete karşı olduğunu dile getirirken, muhalefetin bu süreçteki en önemli kazanımlarının ‘muhalefetin birliğinin sağlanması ve mobilize olabilmesi’ olduğunu iddia etti.