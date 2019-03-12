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Venezuela muhalefeti, elektrik kesintisini protesto edecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 03:29 | Son Güncelleme

Kendini geçici devlet başkanı ilan eden AN Başkanı Guaido, elektrik kesintilerini protesto etmek için Venezuela halkını sokağa çağırdı - Hükümetin tanımadığı ve yetkisi bulunmayan AN'de "Ulusal Acil Durum" kararnamesi çıkarıldı

Venezuela muhalefeti, ülkede perşembe günü başlayan ve birçok yerde devam eden elektrik kesintilerini protesto edecek.

Ülkede kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido, başkanlığını yaptığı ve “yetkisi bulunmayan” Ulusal Meclis’teki (AN) konuşmasında, elektrik kesintisi nedeniyle Venezuela halkını sokağa çağırdı.

Sokakta kalmaya devam edilirse “devlet başkanlığı gasbının” bitirileceğini savunan Guaido, bugün saat 15.00’te tüm Venezuelalıların, bulundukları en yakın bulvara çıkmasını istedi.

- AN, “Ulusal Acil Durum” ilan etti

Öte yandan hükümet tarafından tanınmayan ve devlet nezdinde bir yaptırım gücü bulunmayan AN’de dün görüşülen ve 30 gün sürecek “Ulusal Acil Durum” kararnamesi kabul edildi.

Kararnamede elektrik kesintisinin giderilmesi amacıyla Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetlere (FANB) Venezuela Ulusal Elektrik Şirketinin (CORPOELEC) tesisleri ve çalışanlar için gerekli güvenlik önlemlerinin alınması çağrısı yapıldı.

Venezuela güvenlik güçlerinden, ülkede düzenlenen protestoları engellemekten kaçınılması talep edilen kararnamede, devlet hastanelerinde görev yapan sağlık çalışanlarına da elektrik kesintisi nedeniyle etkilenen hastaların bakım ve tedavisinin devam edebilmesi için özel hastanelerle mümkün olan bütün iş birliği olanaklarının araştırılması “talimatı” verildi.

Elektrik kesintisinin giderilmesini kolaylaştırmak için tasarruf çağrısı yapılan kararnamede, Küba'ya gönderilen ham petrol, akaryakıt ve türevlerinin askıya alınması yer aldı.

AN’nin ilan ettiği “Ulusal Acil Durum” 30 gün sürecek ve uzatılabilecek.

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Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido Venezuela Ulusal Meclisi (AN) Venezuela'daki elektrik kesintisi

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