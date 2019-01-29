Venezuela muhalefeti halkı sokağa çağırdı

Venezuela’da Nicolas Maduro’nun devlet başkanlığı seçimlerini tekrar kazanıp yemin etmesinden sonra başlayan hükümet karşıtı protestolar alevlendi. Muhalefet lideri halkı sokağa çağırırken Maduro, "Kimse sokakta bir devlet bulacağını sanmasın" şeklinde açıklama yaptı.

Venezuela’da, Nicolas Maduro’nun mayıs ayında gerçekleşen devlet başkanlığı seçimlerini tekrar kazanıp geçtiğimiz günlerde yemin etmesinden sonra başlayan hükümet karşıtı protestoların şiddetlendiği kaydedildi. Maduro’yu “gayri meşru” ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guiado Venezuela halkını protestolar için tekrar sokağa çağırdı.

San Fenix’te Hugo Chavez heykeli yakıldı

Başkent Karakas’ta hareketlilik henüz başlamadı ama diğer şehirlerde göstericilerin geceden sokakları işgal ettiği görüldü. Bolivar eyaletine bağlı San Felix kentinde göstericiler ülkenin eski başkanlarından olan ve aynı zamanda sosyalizmin simgesi olarak kabul edilen Hugo Chavez’in heykelini yaktı. Sosyal medyadan yayımlanan videolar büyük ilgi gördü.