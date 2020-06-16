‘’Venezuela Muhalefeti Seçimleri Boykot Edecek’’

Venezuelalı muhalif lider Juan Guaido, muhalefetin ülkede bu yıl yapılacak parlamento seçimlerine katılmayacağını açıkladı. Venezuela’da geçen hafta iktidarın Ulusal Seçim Konseyi (CNE) üyelerini, çoğunluğu muhalif olan Ulusal Meclis’in adayları belirlemede geciktiği gerekçesiyle atama ile belirlemesi üzerine muhalif partiler ortak bir açıklama yaparak, “ne iktidar tarafından hukuka aykırı olarak atanmış bir seçim kurulunu ne de bu kurulun açıklayacağı seçim sonuçlarını tanıyacaklarını” duyurmuştu. Açıklamanın ardından, muhalefetin lideri Juan Guaido Venezuelalı muhalif partilerin ‘’şaibeli’’ bir parlamento seçimine katılmayacağını ve meclisin CNE üyelerini belirlemek için çalışmaya devam edeceğini söyledi. Venezuela’da bu yıl sonunda milletvekilliği seçimleri yapılması öngörülüyor. Son yıllarda ekonomik krizin yanı sıra siyasi krizlerle de sarsılan ve bu yüzden birbirini tanımayan iki devlet başkanı ve üç meclise sahip olan ülkede güvenilir bir seçim kurulunun oluşturulması, uzmanlarca siyasi sorunların barışçıl çözümü için önem arz ediyor.

Seçilmiş değil atanmış seçim kurulu Venezuela yasalarına göre seçim kurulu meclisin üçte ikisinin oyuyla seçilebiliyor ancak tarafların yeterli meclis aritmetiğine sahip olmaması, 2019 yılının Kasım ayında meclis bünyesinde iktidardaki ve muhalefetteki milletvekillerinden ve sivillerden oluşan bir komite oluşturulmasına neden olmuş ancak CNE üyelerinin adaylık işlemleri başlamamıştı. Geçen hafta ortasında, üyelerini iktidarın atadığı Yüksek Adalet Divanı, Ulusal Meclis’e seçim kurulunu belirlemesi için 72 saat süre tanımış ancak meclisten “karantinadan dolayı henüz o aşamaya gelinemedi” yanıtını almış ve akabinde de muhalefetin tüm itirazlarına rağmen seçim kurulunu kendisinin atadığını duyurmuştu. Siyasi partilere kayyum Venezuela’nın en kitlesel ikinci muhalif partisi olan ve sosyal demokrat kesime hitap eden Demokratik Eylem Partisi’nin 2020 seçimlerini boykot edeceğini açıklamasından bir gün sonra, Yüksek Adalet Divanı partiye kayyum atandığını açıkladı. Parti yönetimine kayyum olarak yine Demokratik Eylem Partisi’nde siyasetçi olan Bernabé Gutiérrez atandı. Guiterrez dün verdiği bir beyanatta ilk işinin parti içinde seçimlere katılıp katılmamaya dair bir referandum yapmak olduğunu söyledi.

Guiterrez ile ilgili dikkat çekici bilgilerden biri kardeşinin geçen hafta atanan CNE üyelerinden olması. Ayrıca Guiterrez’in kızı da yakın zamana kadar Juan Guaido için ‘’Şili Büyükelçisi’’ olarak görev yapıyordu. Bu arada Yüksek Adalet Divanı, mecliste en fazla milletvekiline sahip diğer bir muhalefet partisi merkez sağ Primero Justicia (Önce Adalet) Partisi'ne de kayyum atandığını belirtti. Siyasi kriz derinleşiyor Hükümetin hem atanan CNE üyeleri içinde muhalif isimlere yer vermesi hem de önce ülkede bugün itibarıyla en organize muhalif parti görünümündeki Demokratik Eylem Partisi’ne ve daha sonra da en fazla milletvekiline sahip Önce Adalet Partisi'ne kayyum ataması, uzmanlar tarafından Maduro iktidarının muhalefeti bölme hamleleri olarak okunuyor. Keza son yıllarda önlenemeyen ekonomik ve politik krizden dolayı ciddi bir oy kaybı yaşayan Maduro iktidarının olası bir seçimden zaferle çıkması zor görünüyor ve muhalif saflarda seçimlere katılma yönünde güçlü bir eğilimi olduğu biliniyor.