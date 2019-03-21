HABER

Venezuela muhalefeti trafiği kilitlemeye çalışacak

DÜNYA HABERLERİ  | 21.03.2019 07:05 | Son Güncelleme

Venezuela'da çoğunluğu muhaliflerin elindeki Ulusal Meclis, muhaliflere saat 16.00 - 18.00 arasında trafik ışıkları ve otobüs duraklarına çıkarak trafiği durdurma çağrısı yaptı.

Venezuela muhalefeti trafiği kilitlemeye çalışacak

ABD destekli Venezuela muhalefeti, kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guiado'nun 16 Mart'ta açıkladığı ve sivil itaatsizlik eylemleri içeren "Özgürlük Operasyonu" çerçevesinde yeni sokak eylemlerine başlıyor.

AN'nin basın biriminden paylaşılan yazılı açıklamada, Guaido tarafından ilan edilen söz konusu eylem planına işaret edilerek "Barışçıl, disiplinli ve organize" bir şekilde "Devlet başkanlığı gaspının bitirilmesi için" 16.00 - 18.00 saatleri arasında Venezuelalılardan otobüs durakları ve trafik ışıklarında toplanarak araç akışını durdurmaları çağrısı yapıldı.

Guaido, 16 Mart'ta Carabobo kentinde taraftarları ile buluşmuş ve muhalefete kalıcı sokak eylemleri ile sivil itaatsizlik çağrısı yapmıştı.

Venezuela'da ABD'nin desteğini alan Juan Guaido, 23 Ocak'ta başkent Caracas'ta düzenlenen mitingde kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve ABD'nin yanı sıra birçok batı ve Latin Amerika ülkesinin desteğini almıştı.

(AA)

Rüzgarın yönünü tahmin edemeyince kendisine gaz sıkan polisler Rüzgarın yönünü tahmin edemeyince kendisine gaz sıkan polisler
Maduro ABD'ye meydan okudu!Maduro ABD'ye meydan okudu!
'Bıktınız, ben de aynı taraftayım''Bıktınız, ben de aynı taraftayım'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Venezuela Ulusal Meclis Juan Guiado

En Çok Okunan Haberler

Müjdeli haber gece yarısı geldi!

Müjdeli haber gece yarısı geldi!

THY'den o haber ile ilgili flaş açıklama!

THY'den o haber ile ilgili flaş açıklama!

MİT görevlisi: 'Yeşil' ile telefonda görüştüm

MİT görevlisi: 'Yeşil' ile telefonda görüştüm

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

AYM'den 5 siyasi parti için flaş karar!

AYM'den 5 siyasi parti için flaş karar!

'Kılıçdaroğlu idam edilsin' denmişti... Akit TV'den açıklama

'Kılıçdaroğlu idam edilsin' denmişti... Akit TV'den açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Dünya bunu konuşuyor! Katliama engel olmaya çalışırken öldürüldü

Dünya bunu konuşuyor! Katliama engel olmaya çalışırken öldürüldü

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İşte saldırganın Türkiye'ye giriş anı!

İşte saldırganın Türkiye'ye giriş anı!

Yeni Zelanda'daki katliam sonrası herkes bunu konuşuyor! Eleştiriler çığ gibi

Yeni Zelanda'daki katliam sonrası herkes bunu konuşuyor! Eleştiriler çığ gibi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2019 yılının son Süper Ay'ı görüntülendi

2019 yılının son Süper Ay'ı görüntülendi

Avustralya Başbakanı Morrison: Erdoğan'ın sözlerindeki ılımlılaşma memnuniyet verici

Avustralya'dan 'Erdoğan' açıklaması

Cami katliamı sonrası Yeni Zelanda'dan flaş karar

Cami katliamı sonrası Yeni Zelanda'dan flaş karar

Maduro ABD'ye böyle meydan okudu: İster yağmur yağsın ister yıldırım düşsün...

Maduro ABD'ye meydan okudu!

May hükümeti bu sözlerle topa tuttu: Bıktınız, ben de aynı taraftayım

'Bıktınız, ben de aynı taraftayım'

Bosna kasabının cezası belli oldu!

Bosna kasabının cezası belli oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.