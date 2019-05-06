Venezuela muhalefetinden ABD’ye destek isteği

Venezuela Muhalefeti Lideri Juan Guaido, ABD’den askeri müdahale istemeyi düşündüğünü açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde Venezuela’da askerlere ve sivillere sokağa çıkma çağrısının ardından askeri darbe girişimi başarısızlıkla sonuçlanan Juan Guaido, bu kez ABD’ye destek çağrısında bulundu. Guaido, ABD’den askeri müdahale desteği istemeyi düşündüğünü aktardı. Rusya, Çin ve diğer Venezuela askeri liderleri tarafından destek alan Guaido, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu devirmek için bütün seçenekleri gözden geçireceğini açıkladı. ABD ile birlikte 50’dan fazla ülke tarafından da desteklenen Guaido, ABD’nın desteğinin belirleyici olduğunu ve ABD Başkanı Donald Trump’ın sert duruşuna değer verdiğini söyledi.

Donald Trump Cuma günü yaptığı açıklamasında, ABD ve Rusya’nın Venezuela’da müdahalede bulunmak istemediklerini söylemişti.

