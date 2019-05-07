Venezuela muhalefetinin askeri kalkışma denemesi

Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi (TSJ) askeri ve sivil kalkışma girişimine katılan muhalif Ulusal Meclisin (AN) 7 milletvekili hakkında hukuki süreç başlattı. Yargılanmaları için Kurucu Meclisin (ANC) konuyu incelemesi talep edildi.

Venezuela’da kendini geçici devlet başkanı ilan eden AN Başkanı Juan Guaido’nun 30 Nisan’da bir grup askerle başkent Caracas’ta, başarısızlıkla sonuçlanan askeri ve sivil kalkışma denemesine katılan milletvekilleri hakkında başlatılan süreç TSJ’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklama ile duyuruldu.

Açıklamada, Başsavcı Tarek William Saab’ın olaylarda rol alan milletvekilleri Henry Ramos Allup, Luis German Florido, Marianela Magallanes Lopez, Jose Simon Calzadilla Peraza, Andres Enrique Delgado Velazquez, Amerigo De Grazia ve Richard Jose Blanco Delgado hakkında yaptığı başvurunun kabul edildiği belirtildi.

Sürecin yargılamaya dönüşebilmesi için AN milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması ve yargılanma izinlerinin verilmesinde yetkili Kurucu Meclise (ANC) yazı yazıldığı kaydedilen açıklamada, milletvekillerine “Vatana ihanet, komplo, isyana teşvik, sivil isyana teşvik, suç işlemek için örgüt kurmak, yetki gasbı, kamuyu yasalara uymamaya teşvik etmek ve nefret suçu işlemek” ithamlarının yöneltildiği bildirildi.