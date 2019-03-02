HABER

Venezuela muhalif lideri Guaido: "Venezuela’daki ikilem diktatörlük ya da demokrasi arasında"

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.03.2019 09:37 | Son Güncelleme

Kendisini Venezuela’nın geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido, "Bugün Venezuela’daki ikilem diktatörlük ya da demokrasi arasında.

Kendisini Venezuela’nın geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido, "Bugün Venezuela’daki ikilem diktatörlük ya da demokrasi arasında. Yoksulluk ve sefalet arasında. İlerleme ve refah arasında" dedi.
Guaido, Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te Başbakan Mauricio Macri ile görüştükten sonra, Dışişleri Bakanı Jorge Faurie ile birlikte bir basın toplantısı düzenledi. Maduro’nun gayrı meşru olduğu iddiasını yeniden gündeme getiren Guaido, "Bugün Venezuela’daki ikilem diktatörlük ya da demokrasi arasında. Yoksulluk ve sefalet arasında. İlerleme ve refah arasında. Bu yüzden buradayız. Bugün pek çok Venezuelalı eve dönmeye başladı. Önümüzdeki günlerde Venezuela sokaklarına döneceğiz. Tekrar direneceğiz. Bu mesaj tüm Venezuelalılar için. Önümüzdeki saatleri, günleri bekleyin, harika bir çağrı olacak" ifadelerini kullandı.
Guaido Paraguay Devlet Başkan Mario Abdo ile görüştükten sonra Buenos Aires’e geçmişti. Perşembe günü Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro tarafından kabul edilen Guaido hafta başında ise Bogota’daki Lima Grubunun zirvesine katılmıştı.
Muhalif liderin bugün ise Ekvador’da, Devlet Başkanı Lenin Moreno ile görüşmesi bekleniyor.

PARTNER11 futbol sahası büyüklüğünde! Dünya rekoru kırdı11 futbol sahası büyüklüğünde! Dünya rekoru kırdı
Mevlüt Uysal: 25 yıllık hizmet eksikliğini 5 yılda tamamlayacağızMevlüt Uysal: 25 yıllık hizmet eksikliğini 5 yılda tamamlayacağız
TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: KOBİ Değer Kredisi-2, esnafımıza nefes aldıracak TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: KOBİ Değer Kredisi-2, esnafımıza nefes aldıracak 

En Çok Okunan Haberler

Savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti

Savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti

Taraftarları taşıyan otobüs kaza yaptı

Taraftarları taşıyan otobüs kaza yaptı

Acun llıcalı'dan flaş karar! Sevilen program geri dönüyor!

Acun llıcalı'dan flaş karar! Sevilen program geri dönüyor!

Rapor açıklandı! Korkunç şüphe gerçek çıktı

Rapor açıklandı! Korkunç şüphe gerçek çıktı

ABD'den terör örgütü PKK açıklaması

ABD'den terör örgütü PKK açıklaması

Dünyanın gözü oradaydı! Ajanslar canlı olarak yayınladı: Serbest bırakıldı

Dünyanın gözü oradaydı! Ajanslar canlı olarak yayınladı: Serbest bırakıldı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

Diğer Haberler
Bakan Kurum'dan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı'na eleştiri

Bakan Kurum'dan CHP'li başkana tepki!

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Dağlarda 700 terörist kaldı

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Dağlarda 700 terörist kaldı

Mahir Ünal'dan flaş dolar açıklaması: 5 liranın altına da düşecek

Mahir Ünal: Dolar 5 liranın altına da düşecek

Türkiye'den ABD'ye 'Fetullah Gülen' mektubu

Türkiye'den ABD'ye 'Fetullah Gülen' mektubu

Binali Yıldırım: Esenler'deki otogarı kaldıracağız

Binali Yıldırım'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyayı sarsan krizle ilgili kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyayı sarsan krizle ilgili kritik görüşme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.