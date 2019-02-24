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Venezuela ordusu Brezilya sınırında ateş açtı: Ölü ve yaralılar var!

DÜNYA HABERLERİ  | 24.02.2019 00:09 | Son Güncelleme

Venezuela’nın Brezilya sınırında yer alan Santa Elena de Uairen’de insani yardım taşıyan iki kamyonun yakılmasının ardından çıkan olaylarda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin yaralandığı açıklandı.

Venezuela ordusu Brezilya sınırında ateş açtı: Ölü ve yaralılar var!

Venezuela’nın Brezilya sınırında yer alan Santa Elena de Uairen’de insani yardım geçişi sırasında çıkan olaylarda askerlerin protestoculara ateş açtığı 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 29 kişinin ise yaralandığını belirtildi.

Kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido da düzenlediği basın toplantısında Santa Elena de Uairen kasabasında katliam olduğunu ifade etti. Guaido, askerlerin ateş açtıklarını ve insani yardımın bir kısmının şehre girdiğini duyurdu.

Venezuela Ceza Forumu yöneticisi Alfredo Romero, Brezilya sınırında yer alan Santa Elena de Uairen kabasında çıkan ayaklanmanın askerler tarafından şiddet kullanılarak şimdilik bastırıldığını, bu sırada 4 kişinin öldüğünü ve 29 kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Yaralıların Rosario Surita hastanesine götürüldükleri belirtildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Venezuela brezilya Santa Elena Uairen

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