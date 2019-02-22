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Venezuela ordusu ile yerli halk arasında çatışma

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 20:03 | Son Güncelleme

Brezilya sınırına ilerleyen Venezuela askerleri ile yerli halk arasında yaşanan çatışmada en az bir kişinin öldüğü iddia edildi

Venezuela'nın Brezilya sınırı bölgesinde ordu ile yerli halk arasında çıkan çatışmada bir kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Muhalif milletvekili Americo De Grazia, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gran Sabana bölgesindeki çatışmada yerli bir kadının hayatını kaybettiğini iddia etti.

Muhalif gazetelerden El Nacional ise çatışmada en az iki kişinin öldüğünü ve 22 kişinin de yaralandığını yazdı.

Gazete, insan hakları aktivisti Tamara Suju'ya dayandırdığı haberinde, çatışmanın, Venezuela askerlerinin Brezilya sınırına ilerlerken Pemon yerlilerinin kurduğu barikatı geçmek istemeleri üzerine yaşandığını yazdı.

- Brezilya sınırı kapalı

Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin işgal stratejisinin bir parçası olduğunu iddia ettiği "insani yardımların" ülkeye girişinin engellenmesi için Brezilya sınırının kapatılması talimatını vermişti.

Muhalifler, Brezilya'nın yanı sıra Kolombiya'dan da ülkeye "yardım" sokmaya çalışıyor. Ancak ordu, sınırda Brezilya ile Venezuela'yı ülkeyi birbirinden ayıran köprüyü kamyonlarla kapatmış durumda.

- "İnsani yardım şovu"

Tarihinin en ciddi siyasi ve ekonomik buhranını yaşayan Venezuela'da "insani kriz ve yardım" tartışmaları, ABD destekli muhalefet ile hükümet arasındaki gerginliğin en önemli noktalarından birini oluşturuyor.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "yardım" tartışmalarının, "ABD'nin işgal stratejisinin bir parçası" olduğunu ve "bu şova izin vermeyeceğini" söylüyor.

Muhalefet ise 300 bin kişinin acil yardıma ihtiyacı olduğunu, 2 milyon kişinin de sağlık riskiyle karşı karşıya bulunduğunu savunarak ülkeye yardım girmesi gerektiğini öne sürüyor.

Ordu, Maduro'nun talimatı doğrultusunda sınırı kapatırken, muhalefetin Kolombiya'nın Venezuela sınırındaki Cucuta kentinde bekletilen paketleri, 23 Şubat'ta ülkeye nasıl sokacağı belirsizliğini koruyor.

- Venezuela krizi

Venezuela'da, çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Son olarak Avrupa Parlamentosu aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, "Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak göstermişti.

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Anahtar Kelimeler:
brezilya kolombiya Venezuela

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