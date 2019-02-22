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Venezuela ordusu insani yardıma destek veren yerli halka ateş açtı: 1 ölü, 15 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.02.2019 19:28 | Son Güncelleme

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya bağlı askerlerin, Bolivar eyaletinde bulunan Gran Sabana kentinde yaşayan ‘San Francisco de Yuruan’ yerel topluluğu üyelerinin üzerine ateş açtığı bildirildi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya bağlı askerlerin, Bolivar eyaletinde bulunan Gran Sabana kentinde yaşayan ‘San Francisco de Yuruan’ yerel topluluğu üyelerinin üzerine ateş açtığı bildirildi. Açılan ateşte 1 kişinin öldüğü ve en az 15 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Olay, Bolivar eyaletinde Gran Sabana kentine, Brezilya sınırından birkaç kilometre mesafede meydana geldi. İnsan Hakları avukatı Tamara Suju, Twitter’dan yaptığı açıklamada “Yerli halkın üyelerinin olduğu otobüs Santa Elena de Uairén’de ordu mensupları tarafından saldırıya uğradı” dedi. Muhalif milletvekilleri Américo de Grazia ve ngel Medina, insani yardımın Venezuela’ya girişini yerli halk ile ordu arasında çatışma olduğunu doğruladı. Olayın rejimin Brezilya sınırını kapatmasından saatler sonra meydana geldiği açıklandı. Ölen kişinin Zoraida Rodrguez isimli bir kadın olduğu, yaralıların ise hepsinin erkek olduğu bildirildi. Yerel El Nacional gazetesine göre, hafif yaralılar bölgede bulunan Rosario Vera Zurita Hastanesine kaldırıldı. Durumları ciddi olanlar ise Boa Vista’ya sevk edildi.

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