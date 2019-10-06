Venezuela Ordusu Kolombiya Sınırında Tatbikatlarını Sürdürüyor

Venezuela Ordusu’nun Kolombiya’dan gelecek tehditlere yönelik başlattığı turuncu alarm kapsamında 10 Eylül’de başlayan “Egemenlik ve Barış 2019” adlı askeri tatbikatı Kolombiya sınırında devam ediyor.

Venezuela Silahlı Kuvvetleri Stratejik Operasyonlar Komutanı Remigio Ceballos Cuma günü yaptığı açıklamada, Venezuela hava sahasının 70’i ABD’ye ait olmak üzere çeşitli hava araçlarınca 170 defa ihlal edildiğini öne sürdü.

Venezuela Ordusu’nun farklı ülkelerde üretilmiş, her türden keşif ve tespit aracına sahip olduğunu ifade eden Ceballos, Venezuela hava sahasını korumak için askeri yeteneklerini arttırdıklarını ve yapılan ihlallere karşı ulusal egemenliklerini savunmaya devam edeceklerini ifade etti.

Remigio Ceballos, bundan bir ay önce Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun, Kolombiya’nın olası saldırılarını gerekçe göstererek orduya verdiği turuncu alarmın, başlangıçta 28 Eylüle kadar planlanmasına rağmen devam ettiğini ve ne zamana kadar devam edeceği konusunda net bir tarih belirlenmediğini belirtti.