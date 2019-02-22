Venezuela ordusu sınırdaki kalabalığa ateş açtı

Venezuela'nın Brezilya sınırındaki Kumarakapay kasabasında güvenlik güçleri, ülkeye insani yardımların girişine izin verilmesi talebiyle yaşanan gerilimde kalabalığın üzerine ateş açtı, ilk belirlemelere göre en az bir kişi öldü. Olayda çok sayıda kişi de yaralandı. Bu, bir süredir hükümetle muhalefet arasında devam eden insani yardım krizinde tansiyonun yükselmesinin ardından gerçekleşen ilk can kaybı oldu.

Belediye Başkanı Emilio Gonzalez hayatını kaybeden kadının bölgedeki yerlilerden olduğunu söyledi. Gonzales, Pemon etnik grubu üyelerinin sınıra tank sevkiyatı yapan askerlerle çatıştığını söyledi.

Çoğunluğunu ABD'nin gönderdiği insani yardımların hükümeti devirmeye yönelik bir komplo olduğunu düşünen Devlet Başkanı Nicolas Maduro yardımların ülkeye girişini engellemek için Perşembe gecesi Brezilya sınırını kapatma emri vermişti.

Bu engele rağmen Brezilya hükümeti, Venezuela'ya ulaştırmak istediği yardımların sınıra sevk edildiğini açıkladı. Bir kargo uçağına yüklenen gıda ve ilaç yardımlarının Boa Vista kentine indirileceği ve buradan kamyonlarla sınıra gönderileceği bildirildi.