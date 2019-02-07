HABER

Venezuela Ordusu Yardımı Engellemek İçin Sınıra Barikat Kurdu

07.02.2019 00:11 | Son Güncelleme

Kolombiyalı yetkililerin bildirdiğine göre, sınır kasabası Cucuta yakınlarındaki köprünün çıkışı, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro yönetimindeki Ulusal Muhafız Birliği tarafından tanker ve konteynırlarla kapatıldı

Venezuela Ordusu Yardımı Engellemek İçin Sınıra Barikat Kurdu

Venezuela ordusu ülkeye gönderilen insani yardımın önünü kesmek için Kolombiya sınırında barikat kurdu. Kolombiyalı yetkililerin bildirdiğine göre, sınır kasabası Cucuta yakınlarındaki köprünün çıkışı, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro yönetimindeki Ulusal Muhafız Birliği tarafından tanker ve konteynırlarla kapatıldı.

Venezuela’da kendisini geçici devlet başkanı ilan ederek, hileli olduğu öne sürülen seçimlerin yenilenmesini talep eden muhalif lider Juan Guaido hem ülkesinde milyonların hem de uluslararası kamuoyunda da yaklaşık 40 ülkenin desteğini aldı. Diğer taraftan ülkede destek görmeye devam eden Maduro aynı zamanda ordunun yönetimini de elinde tutuyor ve Guaido’yu ‘Amerika’nın kuklası’ olarak nitelendiriyor.

Sivil toplum kuruluşu Entre Dos Tierras’dan Alba Pereira, Venezuela-Kolombiya sınırında karşılaştıkları durumu “Bu, bir tür gözdağı ancak işe yarayacağını sanmıyorum” ifadeleriyle yorumladı.

“Biz dilenci değiliz” diyerek ülkeye gönderilen yardımı reddeden Maduro, devlet televizyon kanalından hafta başında askerlere hitaben yaptığı konuşmada ülkesinde herhangi bir insani kriz de olmadığını savundu. Maduro yönetimindeki birlikler yardımın sınıra ulaşmasından bir gün önce Cucuta sınır kasabasındaki köprüyü bir yakıt tankeri, iki kargo römorku ve geçici bir çitle kapattı.

Muhalif lider Guaido, Maduro’nun karşı durmasına rağmen yardımın ülkeye girmeye başlayacağını iddia etti. Guaido ayrıca sınırda bekletilen acil yardım kargolarının Venezuela silahlı kuvvetleri mensupları için de bir test niteliğinde olduğunu savundu.

Kolombiya Dışişleri Bakanı Carlos Holmes Trujillo da, Maduro’nun koyduğu engeli kınadı.

Bakan Trujillo, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’la Washington’da yaptıkları görüşmede Venezuela krizine değindiklerini belirtti.

İnsani yardımın Maduro tarafından engelleniyor olmasıyla ilgili yorumlarını Washington’da gazetecilerle paylaşan Trujillo, “Böylesi bir suç işlemek, bu konuda hemfikir olanlara Maduro’nun Uluslararası Ceza Mahkemesi’nce soruşturulmasını talep etmek için çok daha geçerli nedenler sunmuş olur” şeklinde konuştu.

Guaido’nun liderliğini ilk tanıyanlardan ABD Başkanı Donald Trump da Salı günü yaptığı Birliğin Durumu konuşmasında Venezuela’ya değindi. Trump Venezuela halkının özgürlük mücadelesinin arkasında olduklarını söyledi ve Maduro’yu kınadı: “Maduro rejiminin getirdiği zulmü kınıyoruz. Bu rejimin sosyalist politikaları ülkeyi Güney Amerika’daki en varlıklı ülke konumundan, yoksulluk, perişanlık ve sefalet içine sürükledi” dedi.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque ve eşi Maria Juliana Ruiz Sandoval, 13 Şubat’ta Washington’u ziyaret ederek ABD’li yetkililerle bölgesel güvenlik işbirliği, terör ve uyuşturucu ağları ve ilişkilerin ilerletilmesi hedefleri üzerinde görüşecek.

Venezuela’da demokrasinin yeniden işleme sokulması yönündeki çalışmalar da görüşmede ele alınacak.

Venezuela’yla 2 bin 200 kilometre uzunluğunda sınırı olan Kolombiya da Guaido’yu destekleyen ülkeler arasında.

PARTNERSeks robotu genelevinden hiç görülmemiş fotoğraflarSeks robotu genelevinden hiç görülmemiş fotoğraflar
Şule Çet davasının ilk duruşmasında neler yaşandı?Şule Çet davasının ilk duruşmasında neler yaşandı?
AfD iç istihbarat teşkilatını mahkemeye şikayet ettiAfD iç istihbarat teşkilatını mahkemeye şikayet etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Dünya şokta! Küçük kızların içkilerine ilaç atıp…

Dünya şokta! Küçük kızların içkilerine ilaç atıp…

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Uyurken sevgilisi ve arkadaşının tecavüzüne uğramış

Uyurken sevgilisi ve arkadaşının tecavüzüne uğramış

Maduro'dan flaş seçim açıklaması!

Maduro'dan flaş seçim açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'den Venezuela ordusuna tehdit: Doğru seçimi yapın, yoksa...

ABD'den Venezuela ordusuna tehdit!

ABD'nin 'müdahale' iddiaları konuşulurken Venezuela'da ABD silahları ele geçirildi

Venezuela'da ABD silahları ele geçirildi!

Kar bulamayınca kuma koştular! İşte gençlerin son trendi

Kar bulamayınca kuma koştular! İşte gençlerin son trendi

Türkiye'den Fransa'ya sözde 'soykırım' tepkisi!

Türkiye'den Fransa'ya sözde 'soykırım' tepkisi!

Tedirgin eden açıklama: Şu an bir savaşla karşı karşıyayız!

'Şu an bir savaşla karşı karşıyayız!'

Tarihi olay! Çipras Ayasofya'da!

Komşu lider Çipras Ayasofya'da!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.