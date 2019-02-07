Venezuela Ordusu Yardımı Engellemek İçin Sınıra Barikat Kurdu

Venezuela ordusu ülkeye gönderilen insani yardımın önünü kesmek için Kolombiya sınırında barikat kurdu. Kolombiyalı yetkililerin bildirdiğine göre, sınır kasabası Cucuta yakınlarındaki köprünün çıkışı, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro yönetimindeki Ulusal Muhafız Birliği tarafından tanker ve konteynırlarla kapatıldı. Venezuela’da kendisini geçici devlet başkanı ilan ederek, hileli olduğu öne sürülen seçimlerin yenilenmesini talep eden muhalif lider Juan Guaido hem ülkesinde milyonların hem de uluslararası kamuoyunda da yaklaşık 40 ülkenin desteğini aldı. Diğer taraftan ülkede destek görmeye devam eden Maduro aynı zamanda ordunun yönetimini de elinde tutuyor ve Guaido’yu ‘Amerika’nın kuklası’ olarak nitelendiriyor. Sivil toplum kuruluşu Entre Dos Tierras’dan Alba Pereira, Venezuela-Kolombiya sınırında karşılaştıkları durumu “Bu, bir tür gözdağı ancak işe yarayacağını sanmıyorum” ifadeleriyle yorumladı. “Biz dilenci değiliz” diyerek ülkeye gönderilen yardımı reddeden Maduro, devlet televizyon kanalından hafta başında askerlere hitaben yaptığı konuşmada ülkesinde herhangi bir insani kriz de olmadığını savundu. Maduro yönetimindeki birlikler yardımın sınıra ulaşmasından bir gün önce Cucuta sınır kasabasındaki köprüyü bir yakıt tankeri, iki kargo römorku ve geçici bir çitle kapattı.

Muhalif lider Guaido, Maduro’nun karşı durmasına rağmen yardımın ülkeye girmeye başlayacağını iddia etti. Guaido ayrıca sınırda bekletilen acil yardım kargolarının Venezuela silahlı kuvvetleri mensupları için de bir test niteliğinde olduğunu savundu. Kolombiya Dışişleri Bakanı Carlos Holmes Trujillo da, Maduro’nun koyduğu engeli kınadı. Bakan Trujillo, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’la Washington’da yaptıkları görüşmede Venezuela krizine değindiklerini belirtti. İnsani yardımın Maduro tarafından engelleniyor olmasıyla ilgili yorumlarını Washington’da gazetecilerle paylaşan Trujillo, “Böylesi bir suç işlemek, bu konuda hemfikir olanlara Maduro’nun Uluslararası Ceza Mahkemesi’nce soruşturulmasını talep etmek için çok daha geçerli nedenler sunmuş olur” şeklinde konuştu. Guaido’nun liderliğini ilk tanıyanlardan ABD Başkanı Donald Trump da Salı günü yaptığı Birliğin Durumu konuşmasında Venezuela’ya değindi. Trump Venezuela halkının özgürlük mücadelesinin arkasında olduklarını söyledi ve Maduro’yu kınadı: “Maduro rejiminin getirdiği zulmü kınıyoruz. Bu rejimin sosyalist politikaları ülkeyi Güney Amerika’daki en varlıklı ülke konumundan, yoksulluk, perişanlık ve sefalet içine sürükledi” dedi.