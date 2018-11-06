Venezuela ordusuna yönelik saldırı

BOGOTA (AA) - Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, cumartesi günü ülkesinin güvenlik güçlerine yönelik yapılan ve 3 askerin öldüğü saldırının sorumlusunun Kolombiyalı paramiliter gruplar olduğunu söyledi.

Lopez, ülke basınında çıkan haberlerde, Kolombiyalı silahlı isyancı sol örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusunun (ELN) sorumlusu olduğu değerlendirmeleri bulunan saldırıya ilişkin sosyal paylaşım hesabından yaptığı görüntülü açıklamada ELN'nin ismini vermedi.

Amazonas eyaleti kırsalında 3 askerin öldüğü, 10 askerin yaralandığı saldırının, güvenlik güçlerinin Kolombiyalı 9 paramiliteri yakalamasının ardından düzenlendiğine dikkati çeken Lopez, "Venezuela, kendi topraklarından barışı sağlayamayan Kolombiya'nın, 60 yıldan fazla süren savaşının kurbanıdır." dedi.

Hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı dileyen Lopez, saldırının karşılıksız kalmayacağını vurguladı.

Venezuela ve Kolombiya basınındaki haberlerde saldırının, Venezuelalı güvenlik güçlerinin, ELN'nin bölgedeki liderlerinden "Garganta" kod adlı Kolombiya vatandaşı Luis Felipe Ortega Bernal'i yakalamasına misilleme olarak bu grup tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin değerlendirmeler çıkmıştı.