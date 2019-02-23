Venezuela ordusundan göstericilere müdahale

Venezuela’nın Kolombiya sınırındaki Urena kasabasında, Kolombiya’ya geçmek için sınırı kapatan bariyerleri aşmaya çalışan göstericiler, Venezuelalı askerler tarafından göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanılarak durduruldu. Venezuela ordusu içinde özel bir birlik olan Ulusal Muhafızlar’la karşı karşıya gelen ve çoğunluğu günübirlik işlerde çalışmak üzere Kolombiya’ya gidip gelenlerden oluşan göstericiler, çalışmak istediklerini ifade eden sloganlar attı. Göz yaşartıcı gaza maruz kalan göstericiler, güvenlik güçlerine taşlı saldırıda bulundu.

Venezuelalı askerler firar etti

Kolombiya Göç Dairesi’nin verdiği bilgiye göre, dört Venezuela askeri firar ederek Kolombiya’ya kaçtı. Konuyla ilgili açıklamada, askerlerden üçünün zırhlı bir araçla barikatları aşarak kapalı sınır kapısını geçtikleri belirtildi. Venezuela Ulusal Muhafızları’ndan bir subayın da başka bir köprüden geçerek Kolombiya’ya kaçtığı bildirildi. Kendini Venezuela’nın geçici devlet başkanı ilan eden muhalif lider Juan Guaido’nun sürpriz bir şekilde Kolombiya’nın Venezuela sınırındaki Cucuta kentinde düzenlenen yardım konserine katılmasının ardından, bölgedeki sınır kapısı Maduro yönetimi tarafından kapatılmıştı. Guaido, Kolombiya’ya geçmesi önündeki engelleri Venezuela ordusundan gördüğü destek sayesinde aşabildiğini ifade etmiş ve özellikle ulusal muhafızların bu konuda belirleyici bir rol oynadıklarını öne sürmüştü.