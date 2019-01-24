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Venezuela ordusundan Juan Guaido'ya destek yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2019 01:31 | Son Güncelleme

Venezuela Ulusal Güvenlik Bakanı Vladimir Padrino, silahlı kuvvetlerin, kendisini "geçici devlet başkanı" ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu desteklemeyeceğini belirtti

CARACAS (AA) - Venezuela Ulusal Güvenlik Bakanı Vladimir Padrino, silahlı kuvvetlerin, kendisini "geçici devlet başkanı" ilan ederek yemin eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun başkanlığını kabul etmeyeceğini açıkladı.

Padrino, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Venezuela Silahlı Kuvvetlerinin, Guaido'nun kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etmesini desteklemeyeceğini duyurdu.

Bakan Padrino, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Umutsuzluk ve bağnazlık ulusun barışına saldırıyor. Ülkenin askerleri olarak ne Anayasaya dayandırılarak ilan edilen geçici devlet başkanlığını ne de karanlık çıkarların gölgesine yerleştirilmiş bir devlet başkanını kabul etmiyoruz. Venezuela Silahlı Kuvvetleri Anayasayı korur ve ulusal egemenliğin de kefilidir."

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta hükümet karşıtlarının yaptığı gösterilerde Ulusal Meclis Başkanı Guaido, kendisini ülkenin geçici devlet başkanı olduğunu açıklamış ve devlet başkanlığı yemini etmişti. ABD yönetimi de kısa süre önce Guaido'yu Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak tanıdığını açıklamıştı.

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Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido Venezuela Silahlı Kuvvetleri Venezuela Ulusal Güvenlik Bakanı Vladimir Padrino

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