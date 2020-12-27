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Venezuela: Pandemide Dolar 14 Katına Çıktı

27.12.2020 18:21 | Son Güncelleme:
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Venezuela: Pandemide Dolar 14 Katına Çıktı

Pandemiye ağır ekonomik kriz koşullarında yakalanan Venezuela’da, karantina ilan edildiğinde 75 bin seviyesinde olan dolar,8 ayda 14 katına çıkarak 1 milyon barajını aştı

Pandemiye ağır ekonomik kriz koşullarında yakalanan Venezuela’da, karantina ilan edildiğinde 75 bin seviyesinde olan dolar,8 ayda 14 katına çıkarak 1 milyon barajını aştı.

Raflardaki ürünlerin hemen hepsinin ithal olduğu ülkede dolardaki artış, etiketlere doğrudan zam olarak yansıyor.

Maaşını ulusal para bolivarla alan çoğunluk için dolardaki artış alım gücünün azalması anlamına geliyor.

Emekli Mauro Herrera, "Ben 76 yaşında bir emekliyim, ancak emekli maaşım olan 400 bin bolivar ile yarım kilo peynir bile alınamadığı için, çalışmaya devam ediyorum. Dolar arttıkça fiyatlar da artıyor ve bu durum, benim gibi maaşını (ulusal para) bolivarla alan çoğunluğun alım gücünün azalmasına neden oluyor. Meksika’da bir kızım var, eğer o bize her ay para göndermeseydi halimiz gerçekten haraptı" şeklinde konuşyor.

Konuştuğumuz kişiler, Venezuela ekonomisinin fiili olarak zaten bir süredir dolarize olduğunu ve dolar kuru yükseldikçe satın almanın zorlaştığını söylüyor.

Manav Juan Rojas, “Doların artmasıyla birlikte müşterilerimizin tükettikleri miktar da azalıyor. Örneğin haftalık harcı için yaklaşık 12 kilo sebze ve meyve satın alan çoğu müşterimiz, son zamanlarda 6-7 kilo satın alıyor. Dolardaki artış, dolarla kazanan az sayıdaki kişiyi belki çok etkilemiyor ama kazancı (ulusal para) bolivarla olan müşterimizin hemen hepsinin daha az tükettiklerini söyleyebilirim. Bugün birçok çalışanın aldığı maaş, gündelik gıda ihtiyacını bile karşılamaya yetmiyor,” diyor.

2011 yılında 267 dolar olan asgari ücret son yıllarda yaşanan krizin etkisiyle bugün 2 dolara kadar düştü. Araştırmalar, halkın yüzde 80’inin gıda ihtiyacını bile karşılayamadığını gösteriyor.

İşçi Maria Pachego, “Birkaç dolara düşen asgari ücretle sadece bir karton yumurta satın alınabiliyor. Alım gücü çok düşük, ayrıca Venezuela’da gıdadan, giyime, çocuğunuzun okul taksitlerine kadar her şeyin fiyatı dolara endeksli. Doların artmasıyla fiyatlar da artıyor ve siz eğer dolarla kazanmıyorsanız, karnınızı doyurmak için daha fazla çaba sarfetmek zorunda kalıyorsunuz. Benim çevremde günde sadece bir öğün yemek yiyebilen birçok kişi bulunuyor,” şeklinde konuşuyor.

1 doların yarım milyon bolivarı aştığı ülkede, önlenemeyen kur artışı, halkın temel ihtiyaçlarını temin etmesinin önündeki temel sorunlardan biri olarak duruyor.

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