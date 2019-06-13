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Venezuela parasındaki sıfırlar yeniden arttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 18:53 | Son Güncelleme

Geçen yıl parasından 5 sıfır atarak yeni para birimi egemen bolivara geçen Venezuela, en yükseği 500 olan kağıt paralarına hiper enflasyondan ötürü 10 bin, 20 bin ve 50 binlik yeni banknotlar ekledi

BOGOTA (AA) - Hiper enflasyondan ötürü artık nakit taşımanın neredeyse imkansız hale geldiği Venezuela’da 10 bin, 20 bin ve 50 binlik yeni "egemen bolivar" banknotları piyasaya sürülmeye başlandı.

Son aylarda içinden geçtiği büyük siyasi buhranın da etkisiyle yıllardır yaşadığı ağır ekonomik ve sosyal krizin iyice derinleştiği Venezuela’da Merkez Bankası (BCV), halihazırda en yüksek kağıt parası 500 egemen bolivar olan para grubuna bol sıfırlı 3 yeni üyenin katıldığını duyurdu.

BVC’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 10 bin, 20 bin ve 50 binlik yeni banknotların bugünden itibaren kademeli olarak piyasaya sürülmeye başlandığı kaydedildi.

Venezuela geçen yıl bolivardan 5 sıfır atmış ve yeni para birimi egemen bolivara geçmişti.

- Geçen yılın enflasyonu en az yüzde 130 bin

Ülkede muhalefetin hükümeti, hükümetin de muhalefeti sorumlu tutuğu ekonomik çöküş, 2015 yılından bu yana ekonomik verileri paylaşmayan BVC’nin 2 hafta önce açıkladığı rakamlara da yansımıştı.

BVC muhalefetin yüzde 1 milyon 700 bine ulaştığını öne sürdüğü 2018 yılı kümülatif enflasyonun yüzde 130 bini aştığını duyurmuştu.

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve ekonomistler ise Venezuela’nın geçen yılki kümülatif enflasyonunu yüzde 1 milyon 370 bin olarak duyurmuş, bu yıl sonu için ülkedeki enflasyonun yüzde 10 milyona ulaşacağı tahmininde bulunmuştu.

BVC ülkenin 2015 yılındaki kümülatif enflasyonunu ise yüzde 180,9 olarak hesaplarken, bu rakamın 2016’da yüzde 274,4’e, 2017’de ise yüzde 862,6’ya yükseldiğini iki hafta önce yayımladığı rakamlarla açıklamıştı.

- Bu yılın enflasyonu yüzde bin 47

Bankanın verilerine göre 2019 yılının ilk 4 ayında ülkedeki kümülatif enflasyon yüzde bin 47’ye ulaşmış, TÜFE ise ocakta yüzde 196,6, şubatta yüzde 114,4, Mart’ta 34,8 ve Nisan’da yüzde 33,8 olarak hesaplanmıştı.

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Venezuela Venezuela Merkez Bankası (BVC) Venezuela'daki ekonomik kriz Venezuela'daki siyasi kriz

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