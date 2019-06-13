Venezuela parasındaki sıfırlar yeniden arttı

BOGOTA (AA) - Hiper enflasyondan ötürü artık nakit taşımanın neredeyse imkansız hale geldiği Venezuela’da 10 bin, 20 bin ve 50 binlik yeni "egemen bolivar" banknotları piyasaya sürülmeye başlandı.

Son aylarda içinden geçtiği büyük siyasi buhranın da etkisiyle yıllardır yaşadığı ağır ekonomik ve sosyal krizin iyice derinleştiği Venezuela’da Merkez Bankası (BCV), halihazırda en yüksek kağıt parası 500 egemen bolivar olan para grubuna bol sıfırlı 3 yeni üyenin katıldığını duyurdu.

BVC’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 10 bin, 20 bin ve 50 binlik yeni banknotların bugünden itibaren kademeli olarak piyasaya sürülmeye başlandığı kaydedildi.

Venezuela geçen yıl bolivardan 5 sıfır atmış ve yeni para birimi egemen bolivara geçmişti.

- Geçen yılın enflasyonu en az yüzde 130 bin

Ülkede muhalefetin hükümeti, hükümetin de muhalefeti sorumlu tutuğu ekonomik çöküş, 2015 yılından bu yana ekonomik verileri paylaşmayan BVC’nin 2 hafta önce açıkladığı rakamlara da yansımıştı.

BVC muhalefetin yüzde 1 milyon 700 bine ulaştığını öne sürdüğü 2018 yılı kümülatif enflasyonun yüzde 130 bini aştığını duyurmuştu.