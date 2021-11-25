Venezuela Parasından 6 Sıfır Attı

Venezuela yüksek enflasyon ve kur artışı sorununun en sert yaşandığı ülkelerden biri. Pandemiye ağır kriz koşullarında yakalanan Venezuela’da ulusal para birimi Bolivar son iki yılda dolar karşısında yüzde 99 değer kaybetti. Bir süre önce paradan ikinci kez 6 sıfır atıldı, ancak Venezuela muhabirimiz Mustafa Özdemir’in konuştuğu kişiler, bunun sorunu çözmediğini, düşük alım gücüne dikkat çekerek, öncelikli olarak ekonomik durumlarının düzeltilmesini talep ediyor.

3 yıl önce 5 sıfır atmasına rağmen, parası dünyanın en değersiz para birimine dönüşen Venezuela, geçtiğimiz haftalarda parasından 6 sıfır daha sildi ancak ülkedeki kur artışı ve yüksek enflasyon sorunu devam ediyor.

Finans uzmanı Andres Guevara, “Venezuela’daki yaşanan hiperenflasyonun sonuçlarından biri de değersizleşen para birimimiz bolivardan son 13 yılda 14 sıfır silinmesi oldu. 13 yılda para birimimizin adı; önce Güçlü Bolivar, ardından Egemen Bolivar şimdi de Dijital Bolivar olarak değiştirildi. Paradan sıfırlar silindi ancak Bolivar’ın değer kaybını önlemeye yönelik sağlıklı makroekonomik planlar maalesef hayata geçirilemedi. Fiyatlar o kadar arttı ki ekmeğin fiyatı bile 1 milyon bolivarı aşmış ve hesaplama yapılırken kullanılan rakamlar hesap makinelerine sığmaz hale gelmişti. Bolivar artık değişim aracı işlevini yitirmiş ve yerini 4 milyon seviyesini aşan dolara bırakmıştı. Bu süreci hazırlayan etkenler arasında hiperenflasyonun yanı sıra kontrolsuz kamu harcamaları, parasal genişleme, karaborsa, para politikası ve Merkez Bankası’nın güvenilirliğini yitirmesini sayabiliriz” diyor.

Ekonomik krizden en çok etkilenen kesimler olan asgari ücretliler ve emekliler, paradan sıfır atmak yerine alım gücünü artırılması gerektiğini söylüyor.

Asansör tamircisi Alan Sanchez, “Paradan 6 sıfır atılmadan önce asgari ücret 10 milyondu bugün 10 bolivar. Verdiğimiz yaşam mücadelesinin ne kadar zor olduğunu ve krizde ne kadar yoksullaştığımızı artık siz düşünün. Bolivardan sıfırlar atıldı ama fiyatlar dolara endeksli ve her geçen gün artmaya devam ediyor. Biz her alışverişe çıktığımızda aynı miktar bolivarla daha az ürün satın alabiliyoruz. Bugün ayda 3 dolardan daha az maaş alan asgari ücretlilerin emeklilerin durumu da değişmedi. Benim annem de emekli, tanrıya şükür kira ödemiyoruz ve benim ayda 80-100 dolar kazanabildiğim bir işim var da hayatta kalabiliyoruz. Paradan sıfır atmaktan çok alım gücünün ve ekonominin iyileşmesi gerekiyor" şeklinde konuşuyor.

Konuştuğumuz esnaflar, ekonominin bir süredir dolarize olduğunu ve son yıllarda bolivarın neredeyse sadece alışverişlerde küsuratları tamamlamak için kullandığını söylüyor.

Esnaf Yuraima Rodriguez, “Venezuela’da hükümetin enflasyon ve fiyatlar üzerinde kontrol sağlayamaması bolivarın değersizleşmesine neden oldu. Bolivardaki günlük değer kaybından dolayı da toptan ve perakende ticaret artık dolara endekslendi. Dolarla ticaretin dezavantajıysa piyasada yeteri kadar 1, 5 ve 10 dolar bulunmadığı için para üstü vermekte zorlanmamız. 3 yıl önce paradan 5 sıfır silindiğinde haftalık pazar harcınızı 20 dolara görebilirdiniz ancak bugün beş kişilik bir ailenin mutfak masrafı yaklaşık 200 dolar. Fiyatlar arttıkça alım gücü ve satışlar azalıyor" diyor.

Uzmanlar, ekonomisi son 8 yılda yaklaşık yüzde 90 küçülen Venezuela’da üretimi, istihdamı ve alım gücünü artırmaya yönelik makro ekonomik planlara ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor.

