Venezuela Petrol Satışında Sıkıntı Yaşıyor

Artan uluslararası yaptırımlar kapsamında birçok Avrupalı firma, Venezuela’nın devlete ait petrol şirketi PDVSA’ya verdiği siparişleri dondurdu. Moskova’da da uzmanlar Rus petrol şirketi Rosneft dışındaki diğer Rus şirketlerin de benzer şekilde PDVSA ile olan kontratlarını askıya almaya başladıklarını söylüyorlar. Caracas merkezli “Diario2001online” adlı haber sitesi geçen hafta, Rus Lukoil şirketinin de aniden PDVSA’yla olan anlaşmasını askıya aldığını duyurdu. Haberde, Lukoil’in Amerika’nın uluslararası alanda getirdiği finansal yaptırımlardan çekindiği için bu kararı aldığını ileri sürdü. Moskova merkezli enerji uzmanı Mikhail Subbotin, geçen yıl Haziran ayında VOA’e verdiği röportajda Venezuela petrol şirketi PDVSA’nın aralarında Lukoil’in de bulunduğu 8 uluslararası firmanın taleplerini karşılayamayacaklarını bildirdiğini söylemişti. Lukoil önceden uyarıldı Subbotin, Lukoil’in daha önce PDVSA tarafından üretimin 100 bin varil dolayında düşeceği konusunda uyarıldığını söylüyor. Subbotin bu sebeple de Lukoil’in daha yaz aylarında PDVSA’yla sözleşmesini bitirme kararı almış olabileceğini belirtiyor.

Bağımsız Rus Savunma Uzmanı Pavel Felgenhauer de Rosneft dışında 2019 yılında başka Rus şirketlerinin de PDVSA ile olan anlaşmalarını bitereceklerini ileri sürüyor. Felgenhauer, “Benim bildiğim tüm firmalar anlaşmalarını bitirdi. Ve bu çok kısa bir süre önce oldu. Tam tarihleri bilemiyorum kontrol etmem gerek ama benim bildiğim sadece Rosneft kaldı PDVAS’yla anlaşması devam eden.” dedi. Wall Street Journal Gazetesi muhabiri Anatoly Kurmanaev de geçen hafta Twitter’dan yayınladığı bir mesajda Lukoil’in PDVSA anlaşmasını bitirdiğini duyurmuştu. Artık New York Times Gazetesi adına çalışmaya başlayan Kurmanaev 29 Ocak tarihinde de yine Twitter hesabından Lukoil’in resmi olarak PDVSA’yla olan petrol anlaşmasını bitirdiğini yazdı. Lukoil şirketi yetkilileri haberlere ilişkin tüm soruları yanıtsız bıraktılar. Petrol satışı hayati önemde Ordu tarafından işletilen Venezuela devleti petrol şirketi PDVSA ülkenin neredeyse tüm gelirini elde eden şirket durumunda. Reuters Haber Ajansı tarafından Aralık ayında yapılan bir haberde PDVSA’nın son derece kötü yönelildiği ve Amerika’nın uygulayacağı yaptırımlar neticesinde iflas edebileceği ifade edilmişti.