HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Venezuela, Portekizli TAP Air'in ülkeye uçuşlarını 90 gün süreyle durdurdu

Venezuela, Portekizli TAP Air'in ülkeye uçuşlarını 90 gün süreyle durdurdu

DÜNYA HABERLERİ  | 18.02.2020 02:58 | Son Güncelleme

Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif milletvekili Juan Guaido ile patlayıcı madde bulundurmakla suçlanan amcası Juan Jose Marquez'i Venezuela'ya taşıyan Portekiz'in hava yolu şirketi TAP Air'in, bu ülkeye uçuşları 90 gün süreyle askıya alındı.

Venezuela, Portekizli TAP Air'in ülkeye uçuşlarını 90 gün süreyle durdurdu

Ülke basınındaki haberlere göre başkent Caracas'ta konuya ilişkin açıklama yapan Venezuela Ulaştırma Bakanı Hipolito Abreu, Marquez'in üzerinde patlayıcı madde bulundurma iddiasıyla gözaltına alındığı 11 Şubat'taki uçuşun hemen ardından uçakta arama yapıldığını hatırlattı.

Lisboa - Caracas seferli "uçakta taşınmasına izin verilmeyen bazı materyallerin bulunması" ve Marquez'in uçağa sahte kimlikle bindiğinin ortaya çıkmasıyla soruşturma başlatıldığı bilgisini paylaşan Abreu, bu süreçte TAP Air'in Venezuela'ya yönelik uçuşlarının 90 gün süreyle durdurulmasına karar verildiğini duyurdu.

Kararın, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütüne (ICAO) bildirildiğini aktaran Abreu, "İhlallerin sistemli mi yoksa sadece söz konusu uçuşla sınır bir durum mu olduğunu" araştırdıklarını da bildirdi.

NE OLMUŞTU?

Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesinin (TSJ) ülke dışına çıkış yasağına rağmen 19 Ocak'ta Kolombiya'ya geçen ve ardından İsviçre, Fransa, İngiltere, İspanya, Kanada ve ABD'ye giden Guaido, 11 Şubat'ta Portekiz üzerinden Venezuela'ya dönmüştü.

Guaido'yla aynı uçakta Venezuela’ya dönen amcası Juan Jose Marquez ise havalimanında gözaltına alınmıştı.

İktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) Birinci Başkan Yardımcısı ve Kurucu Meclis (ANC) Başkanı Diosdado Cabello, Marquez'in patlayıcı bulundurmaktan gözaltına alındığını öne sürerken, muhalifler ve Guaido ise olayın bir komplodan ibaret olduğunu savunmuştu.

Süreçte açıklama yapan TAP Air de iddiaları reddetmiş, uçakta patlayıcı bulundurulmasının imkansız olduğunu duyurmuştu. (AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİşte ideal kadın vücudu!İşte ideal kadın vücudu!
AB duyurdu: Akdeniz'de yeni operasyon başlatılacakAB duyurdu: Akdeniz'de yeni operasyon başlatılacak
İlke imza attılar! İşte Türkiye'nin kadın komandolarıİlke imza attılar! İşte Türkiye'nin kadın komandoları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Portekiz TAP Air Venezuela Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido Venezuela'daki siyasi kriz

En Çok Okunan Haberler

Barış Manço'yla anısını anlatan konuğa tepki!

Barış Manço'yla anısını anlatan konuğa tepki!

Üniversitede kırmızı alarm! Bina karantinaya alındı

Üniversitede kırmızı alarm! Bina karantinaya alındı

Gelecek Partisi duyurdu! Davutoğlu feragat etti

Gelecek Partisi duyurdu! Davutoğlu feragat etti

Uzman çavuş telefonla tartıştı, sonrası korkunç!

Uzman çavuş telefonla tartıştı, sonrası korkunç!

Resmen duyuruldu! Rakibinin 30 mağazasını alıyor

Resmen duyuruldu! Rakibinin 30 mağazasını alıyor

Bu kadarına da pes! Para karşılığı anlaştı, evli sevgilisini...

Bu kadarına da pes! Para karşılığı anlaştı, evli sevgilisini...

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Saçları yüzünden okula alınmayan kız tazminat kazandı!

Saçları yüzünden okula alınmayan kız tazminat kazandı!

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

5 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Rusya'dan ilk açıklama

5 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Rusya'dan ilk açıklama

Jackie Chan'den 'korona' adımı! Büyük ödül vaadi

Jackie Chan'den 'korona' adımı! Büyük ödül vaadi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meksika'da kaçırılan 7 yaşındaki kız çocuğunun cesedi plastik torba içinde bulundu

7 yaşındaki kız çocuğunun cesedi plastik torba içinde bulundu

Son dakika: BM, İdlib için ateşkes çağrısı yaptı

BM'den İdlib çağrısı!

AB duyurdu: Akdeniz'de yeni operasyon başlatılacak

AB duyurdu: Akdeniz'de yeni operasyon başlatılacak

ABD'de kaybedilen yüzük 47 yıl sonra Finlandiya'da bulundu

ABD'de kaybettiği yüzük bakın nerede çıktı

Karantina gemisindeki Rus turistte koronavirüs tespit edildi

Karantina gemisindeki Rus turistte koronavirüs tespit edildi

Koronavirüs salgınına rağmen kedisini terk etmedi

Koronavirüs salgınına rağmen kedisini terk etmedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.