HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Venezuela Rusya’ya Kakao İhracatına Başlıyor

Venezuela Rusya’ya Kakao İhracatına Başlıyor

27.02.2022 00:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en kaliteli kakaoları arasında değerlendirilen ve 2020 yılında Uluslararası Lezzet Enstitüsü tarafından üstün lezzet ödülüne layık görülen Venezuela kakaosu artık Rusya’ya da ihraç edilecek. Ukrayna krizi sırasında Rusya'yla ticari faaliyetlerin artmasına Venezuela'da tepkiler yükseldi

Venezuela Rusya’ya Kakao İhracatına Başlıyor

Dünyanın en kaliteli kakaoları arasında değerlendirilen ve 2020 yılında Uluslararası Lezzet Enstitüsü tarafından üstün lezzet ödülüne layık görülen Venezuela kakaosu artık Rusya’ya da ihraç edilecek.

Ukrayna krizinden dolayı Rusya’ya yaptırımlar uygulanan bir süreçte, Venezuela ve Rusya arasındaki ticari ilişkilerin artarak devam edeceğinin açıklanması, ülkede savaş karşıtlarının ve muhaliflerin tepkisine yol açıyor.

Merkezi Caracas’ta bulunan Venezuela-Rusya Ekonomik İşbirliği Odası (Caverus) tarafından Venezuela’dan, Rusya’ya 43 ton kakao ihraç edileceği duyuruldu. Caverus, kakao ihracatının iki ülke arasında yapılan ikili anlaşmaların ve ticari yakınlaşmanın bir sonucu olduğunu belirtiyor. Rusya veya Venezuela tarafından konuya dair kapsamlı bir açıklama yapılmasa da VOA Türkçe’nin ulaştığı uzmanlar, 43 tonluk kakao çekirdeği ihracatının, Rusya’ya ilk resmi kakao ihracatı olduğunu ve bu miktarın deneme amaçlı olduğunu söylüyor.

“Rusya’ya bu yıl 90 bin ton kakao ihracatı planlanıyor”

Venezuela’daki çiftçi federasyonlarından FCBV’nin Kakao Üreticileri Koordinatörü Gregorio Campos, Rusya’ya gönderilecek 43 ton kakaonun oldukça az bir miktar olduğunu, amacın haftalarca denizde taşınacağı için nem, tuz, güneş gibi faktörlere maruz kalacak olan kakaonun, nakliye sonraki durumunun test edilmesi olduğuna dikkat çekiyor.

VOA Türkçe’ye konuşan Campos, Rusya’nın ülkesinde işlemek ve diğer ülke kakaolarıyla karıştırarak çikolata üretiminde kullanmak üzere Venezuela’dan, bu yıl 90 bin ton kakao çekirdeği almak için girişimlerde bulunduğunu söylüyor.

Kakaonun yüzde 75’i ihraç ediliyor

18. yüzyıla kadar dünya kakao ihracatında ilk sırada yer almasına rağmen bugün kakao üretiminin 15-20 bin tona düştüğünü söyleyen ExpoCacaoVenezuela direktörü Leudys Gonzalez, üretilen kakaonun yüzde 75’inin yurt dışına ihraç edildiğini söylüyor.

VOA Türkçe’nin ulaştığı ve ülkenin kakao büyükelçisi olarak bilinen Gonzalez Venezuela’da resmi olarak kakaonun kilosunun yaklaşık 2,5 dolarla 15 dolar arasında değiştiğini, yurt dışında Venezuela kakaosunun perakende satış fiyatının 80-90 dolara kadar çıkabildiğini söylüyor.

Kakaonun ülkenin önemli ihracat kalemleri arasında yer aldığı Venezuela’da, her yıl 1 Ekim Ulusal Kakao Günü olarak kutlanıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kuzey Kore tanımlanamayan bir füze denemesi yaptıKuzey Kore tanımlanamayan bir füze denemesi yaptı
Putin'den yeni saldırı talimatı! "Yeniden başladı"Putin'den yeni saldırı talimatı! "Yeniden başladı"
İbn-i Sina'nın binlerce yıllık tarifi! Bıçak gibi kesiyorİbn-i Sina'nın binlerce yıllık tarifi! Bıçak gibi kesiyor
Anahtar Kelimeler:
Venezuela
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Benzin ve motorine indirim geliyor' iddiası

'Benzin ve motorine indirim geliyor' iddiası

Olay Putin paylaşımı geldi! Roman Abramovich'e bir şok da öz kızından...

Olay Putin paylaşımı geldi! Roman Abramovich'e bir şok da öz kızından...

Almanya'dan silah yardımı! "Ukrayna'ya 1000 tanksavar ve 500 uçaksavar füze göndereceğiz"

Almanya'dan silah yardımı! "Ukrayna'ya 1000 tanksavar ve 500 uçaksavar füze göndereceğiz"

Türkiye ve Azerbaycan'dan teklif! Zelenski duyurdu

Türkiye ve Azerbaycan'dan teklif! Zelenski duyurdu

"Elimizde 2 seçenek var" diyerek duyurdu: 3. Dünya Savaşı'nı...

"Elimizde 2 seçenek var" diyerek duyurdu: 3. Dünya Savaşı'nı...

Karadeniz'de sıcak gelişme! Rusya kendi savaş uçağını vurdu

Karadeniz'de sıcak gelişme! Rusya kendi savaş uçağını vurdu

İlginizi Çekebilir

Bomba ve siren sesleriyle evlendiler! Soluğu cephede aldılar

Bomba ve siren sesleriyle evlendiler! Soluğu cephede aldılar

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Yasak Elma'nın Yıldız'ı tarzında kombin önerileri

Yasak Elma'nın Yıldız'ı tarzında kombin önerileri

Yetişkin filmi yıldızıydı! Molotof kokteyli yapımını anlattı

Yetişkin filmi yıldızıydı! Molotof kokteyli yapımını anlattı

“Mumya fetişi popüler” dedi! Sıra dışı isteklerini...

“Mumya fetişi popüler” dedi! Sıra dışı isteklerini...

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.