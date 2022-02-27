Venezuela Rusya’ya Kakao İhracatına Başlıyor

Dünyanın en kaliteli kakaoları arasında değerlendirilen ve 2020 yılında Uluslararası Lezzet Enstitüsü tarafından üstün lezzet ödülüne layık görülen Venezuela kakaosu artık Rusya’ya da ihraç edilecek.

Ukrayna krizinden dolayı Rusya’ya yaptırımlar uygulanan bir süreçte, Venezuela ve Rusya arasındaki ticari ilişkilerin artarak devam edeceğinin açıklanması, ülkede savaş karşıtlarının ve muhaliflerin tepkisine yol açıyor.

Merkezi Caracas’ta bulunan Venezuela-Rusya Ekonomik İşbirliği Odası (Caverus) tarafından Venezuela’dan, Rusya’ya 43 ton kakao ihraç edileceği duyuruldu. Caverus, kakao ihracatının iki ülke arasında yapılan ikili anlaşmaların ve ticari yakınlaşmanın bir sonucu olduğunu belirtiyor. Rusya veya Venezuela tarafından konuya dair kapsamlı bir açıklama yapılmasa da VOA Türkçe’nin ulaştığı uzmanlar, 43 tonluk kakao çekirdeği ihracatının, Rusya’ya ilk resmi kakao ihracatı olduğunu ve bu miktarın deneme amaçlı olduğunu söylüyor.

“Rusya’ya bu yıl 90 bin ton kakao ihracatı planlanıyor”

Venezuela’daki çiftçi federasyonlarından FCBV’nin Kakao Üreticileri Koordinatörü Gregorio Campos, Rusya’ya gönderilecek 43 ton kakaonun oldukça az bir miktar olduğunu, amacın haftalarca denizde taşınacağı için nem, tuz, güneş gibi faktörlere maruz kalacak olan kakaonun, nakliye sonraki durumunun test edilmesi olduğuna dikkat çekiyor.

VOA Türkçe’ye konuşan Campos, Rusya’nın ülkesinde işlemek ve diğer ülke kakaolarıyla karıştırarak çikolata üretiminde kullanmak üzere Venezuela’dan, bu yıl 90 bin ton kakao çekirdeği almak için girişimlerde bulunduğunu söylüyor.

Kakaonun yüzde 75’i ihraç ediliyor

18. yüzyıla kadar dünya kakao ihracatında ilk sırada yer almasına rağmen bugün kakao üretiminin 15-20 bin tona düştüğünü söyleyen ExpoCacaoVenezuela direktörü Leudys Gonzalez, üretilen kakaonun yüzde 75’inin yurt dışına ihraç edildiğini söylüyor.

VOA Türkçe’nin ulaştığı ve ülkenin kakao büyükelçisi olarak bilinen Gonzalez Venezuela’da resmi olarak kakaonun kilosunun yaklaşık 2,5 dolarla 15 dolar arasında değiştiğini, yurt dışında Venezuela kakaosunun perakende satış fiyatının 80-90 dolara kadar çıkabildiğini söylüyor.

Kakaonun ülkenin önemli ihracat kalemleri arasında yer aldığı Venezuela’da, her yıl 1 Ekim Ulusal Kakao Günü olarak kutlanıyor.

