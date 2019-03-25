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Venezuela, S-300 füzesi denedi

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.03.2019 17:29 | Son Güncelleme

Rusya’dan gizli şekilde S-300 füzesi tedarik ettiği ortaya çıkan Venezuela, füzelerle tatbikat yaptı.İsrail Savunma Danışmanlık Şirketi, ImageSat International (ISI), Venezuela’nın S-300’leri kullandığını iddia etti.

Venezuela, S-300 füzesi denedi

Rusya’dan gizli şekilde S-300 füzesi tedarik ettiği ortaya çıkan Venezuela, füzelerle tatbikat yaptı.
İsrail Savunma Danışmanlık Şirketi, ImageSat International (ISI), Venezuela’nın S-300’leri kullandığını iddia etti. Raporda, Başkent Karakas’ın güneyinde konuşlandırılmış, hava savunma sistemlerinin Capitan Manuel Rio Hava Üssüne konuşlandırıldığı bildirildi. Füzelerle tatbikat yapıldığı ifade edilen raporda, bir dış müdahale beklentisi karşısında Venezuela ile Rusya arasındaki işbirliğinin en son örneği olarak gösterildi. Toplamda 5 S-300VM rampası tespit edildi. ISI şirketi yaptıkları açıklamada, “Venezuela, bölgesel gerilimler nedeniyle operasyonel olduğu ihtimalini artırıyor” denildi.
İsrail’in tarafından üretilen EROS uydularını işleten ISI şirketi, Şubat ayında S-300’lerin Capitn Manuel Ros üssünde sökülüp takılması görüntülerini yayınlamıştı.

Venezuela, S-300 füzesi denedi

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