Venezuela Sadece Petrol Değil Su Zengini Ancak Halk İkisini de Bulamıyor

Venezuela her ne kadar son yıllarda yaşanan ekonomik ve siyasi krizlerle gündemde yer alsa da halkın yaşadığı sorunlar bunlarla sınırlı değil. Yaşamı olumsuz etkileyen bir diğer konu da yaşanan su kesintileri.

Su rezervleri açısından oldukça zengin olmasına rağmen, yüzbinlerce Venezuelalının yaşadığı su kesintileri halkın gündelik yaşamını olumsuz etkileyen unsurlar arasında ilk sıralarda yer alıyor.

VOA Türkçe Venezuela muhabiri Mustafa Özdemir su kesintileri hakkında Caracaslılarla konuştu.

Venezuela’da mart ayından bu yana yaşanan elektrik kesintilerinin yarattığı en büyük sorunlardan biri de başkentte yaşanan su sorunu.

Caracas’ta su kesintisi yaşayan mahalleleri tespit ve takip eden bir sivil toplum kuruluşunda yönetici-mühendis Jesus Vazquez, bugün Caracas’lıların en az %90’ının su kesintilerinden mustarip olduğunu söylüyor:

“Caracas yaklaşık bin metre rakımlı bir vadide kurulu ve başkenti besleyen önemli su kaynakları 60-70 kilometre uzakta daha düşük rakımlı başka eyaletlerde. Caracas’ın ihtiyacı olan, saniyede 19 ton suyu getirebilmek için yaklaşık 600 megavat elektrik enerjisi gerekiyor. Elektrikler gittiğinde ya da voltaj düştüğünde su hizmetleri de aksıyor ve bu durumdan özellikle yüksekte olan yerleşim birimleri daha fazla etkileniyor.”