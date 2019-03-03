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Venezuela Savunma Bakanı ABD yaptırımlarıyla alay etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2019 03:17 | Son Güncelleme

Savunma Bakanı Padrino Lopez: - "Ulusal egemenlik ve anayasanın devrimci savunucusu bütün general ve amirallerin maaş çizelgelerinin, yaptırımların taksitle uygulanmasını kolaylaştırmak için ABD Hazine Bakanlığına gönderilmesi emrini verdim"

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, ABD'nin yaptırım kararlarıyla alay ederek, "Ulusal egemenlik ve anayasanın devrimci savunucusu bütün general ve amirallerin maaş çizelgelerinin, yaptırımların taksitle uygulanmasını kolaylaştırmak için ABD Hazine Bakanlığına gönderilmesi emrini verdim." ifadesini kullandı.

Padrino Lopez, sosyal medya hesabından, ABD'nin Venezuela'daki resmi yetkililere ve yakınlarına sık sık yeni yaptırım kararları almasıyla alay etti.

Venezuela ordusundaki bütün general ve amirallerin maaş çizelgelerinin ABD Hazine Bakanlığına gönderilmesi emrini verdiğini ifade eden Lopez, böylece ABD'nin yaptırımlarının "anayasa ve ulusal egemenliğin devrimci savunucularına" taksitle uygulanmasını kolaylaştırmayı amaçladıklarını belirtti.

ABD Hazine Bakanlığı en son, Venezuela'ya Kolombiya’dan 23 Şubat'ta sokmak istedikleri "insani yardım" malzemelerinin girişine engel oldukları gerekçesiyle 6 askeri yetkili hakkında 25 Şubat'ta yaptırım uygulama kararı almıştı.

Venezuela-Kolombiya sınırında hükümet karşıtı protesto düzenlemek ve ABD'den Venezuela'ya gelen "insani yardım" paketlerinin girişini sağlamak isteyen muhaliflerle güvenlik güçleri arasında 23 Şubat’ta gün boyu çatışmalar yaşanmış. Hiçbir kamyon Venezuela’ya geçememiş, 2’si ise Francisco de Paula Santander Köprüsü üzerinde yakılmıştı.

- 116 asker ihraç edildi

Öte yandan Venezuela’da 23 Şubat’ta yaşanan olaylar sonrası 116 asker ordudan ihraç edildi.

Ülkenin resmi gazetesinde yayımlanan kararda, 1 tümgeneral ve 3 albayın da aralarında bulunduğu 116 askerin "vatana ihanet" ve "firar" suçlamasıyla FANB’den atıldığı duyuruldu.

Bu arada Kolombiya göçmenlik idaresi Migracion Colombia'dan yapılan son açıklamaya göre, bu ülkeye kaçan Venezuelalı güvenlik güçleri mensuplarının sayısı 700'ü aştı.

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Venezuela Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez Venezuela'daki siyasi kriz

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