Venezuela Savunma Bakanı Lopez: Cesetlerimizi çiğnemeleri gerekecek

Lopez, televizyonlardan canlı yayınlanan konuşmasında, muhalefeti desteklemesi için orduyu tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump'a cevap verdi.

"Kendi devlet başkanımız ve genelkurmay başkanımız var. Adı da Nicolas Maduro Moros." diyen Lopez, "başından beri anti-emperyalist olan" Venezuela ordusu Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetlerinin (FANB) "şantaj ve tehditlerle manipüle edilemeyeceğini" söyledi.

'EN YÜKSEK TEKLİFİ VERENE SATILAN PARALI ASKERLER DEĞİLİZ'



Anayasa ve yasaların dışına çıkmayacaklarını ve Maduro'ya kayıtsız şartsız bağlı kalmaya devam edeceklerini vurgulayan Lopez, "Bizi tanımlayan bir şey varsa o da onurdur. Ulusal onur bayrağını taşıyoruz. Eğer bizi cezalandırmak istiyorlarsa yaptırım uygulayabilirler." değerlendirmesini yaptı.

Lopez, "Yabancı bir hükümetten asla emir almayacaklarının" altını çizerek, "En yüksek teklifi verene satılan paralı askerler değiliz." ifadesini kullandı.

'CESETLERİMİZİ ÇİĞNEMELERİ GEREKECEK'



Trump'ın asıl amacının Venezuela'nın zenginliklerini "çalmak" olduğunu belirten Lopez, "Bir kukla, itaatkar ve vatansever olmayan bir hükümeti göreve getirmek isteyenler, FANB'de görev yapan kadın ve erkeklerin vicdanı ve vatansever ruhunu aşamayacaklar. Başaramayacaklar. Böyle bir durumda cesetlerimizi çiğnemeleri gerekecek." dedi.