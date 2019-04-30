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Venezuela Savunma Bakanı: "Ordu Maduro’yu destekliyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.04.2019 15:15 | Son Güncelleme

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino, ordunun Maduroyu desteklediğini söyleyerek, Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’yu hain olmakla suçladı.Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino, Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido devlet başkanını görevden almak için ordudan destek aldığını iddia etmesi üzerine yaptığı açıklamada, ordunun Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun arkasında durduğunu söyledi ve Guaido’yu hain olmakla suçladı.Podrino, Guaido’nun Twitter’da paylaştığı videoya dair attığı twette, "Venezuela’nın Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetleri (FANB), Ulusal Anayasanın ve meşru otoritelerinin savunmasında güçlü bir şekilde durmaktadır.

Venezuela Savunma Bakanı: "Ordu Maduro’yu destekliyor"

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino, ordunun Maduroyu desteklediğini söyleyerek, Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’yu hain olmakla suçladı.
Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino, Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido devlet başkanını görevden almak için ordudan destek aldığını iddia etmesi üzerine yaptığı açıklamada, ordunun Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun arkasında durduğunu söyledi ve Guaido’yu hain olmakla suçladı.
Podrino, Guaido’nun Twitter’da paylaştığı videoya dair attığı twette, "Venezuela’nın Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetleri (FANB), Ulusal Anayasanın ve meşru otoritelerinin savunmasında güçlü bir şekilde durmaktadır. Sekiz Entegre Savunma Bölgesinde konuşlandırılan tüm askeri birlikler, kendi komutanlarının emri altında normallik bildirmektedir" ifadelerini kullandı.
Podrino, savunma kuvvetlerinin ülkeyi şiddetle doldurmayı amaçlayan bu darbe girişimini reddettiğini ve bu darbeye öncülük eden sahte siyasi liderlerin, halka açık bir yolda silahlı askerleri ve askerleri korkak olmakla suçlayarak onları kaygı ve terör oluşturmak için kullandıklarını sözlerine ekledi. Podrido sözlerini, "Her zaman sadık, hainler asla" ifadeleriyle bitirdi.
Bilgi Bakanı Jorge Rodriguez ise, Venezüella hükümetinin darbeyi teşvik etmek isteyen küçük bir askeri hain grubuyla karşı karşıya olduğunu tweetledi.

Venezuela Savunma Bakanı:

Venezuela Savunma Bakanı:

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