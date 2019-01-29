Venezuela Savunma Bakanı Padrino, Maduro’ya bağlılığını açıkladı

ABD’nin kendisini devlet başkanı olarak ilan eden Meclis Başkanı Juan Guido’yu tanıdığını açıklamasının ardından Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino, Başkan Nicolas Maduro’ya bağlılığını açıkladı.

Venezuela Meclis Başkanı Juan Guadillo, kendisini Venezuela’nın geçici başkanı olarak ilan etmişti. ABD, Brezilya, Arjantin, Paraguay ve diğer bazı ülkeler, Guadillo’yu başkan olarak tanıdığını açıklamıştı. ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Meclis Başkanı Juan Guido’yu geçici başkan olarak tanıdığını Venezuela’ya demokrasiyi yeniden getirmek için ülkesinin bütün ekonomik ve diplomatik gücünü kullanacağını söyleyerek, batılı ülkeleri de Guadillo’yu tanımaya çağırmıştı. Trump yayımladığı mesajda, "Venezuela halkının güvenliğine yapılacak herhangi bir tehditten Nicolas Maduro’yu sorumlu tutacağız” demişti.

Ülkede ordu zırhlı birliklerle başkent Karakas’a doğru hareket etmeye başlarken, Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkenin askerleri, gizli menfaatler altında empoze edilen ve kendisini illegal olarak başkan ilan eden kimseyi başkan olarak kabul etmez. Venezuela Silahlı Kuvvetleri anayasamızı savunur ve milli egemenliği garanti altına alır” dedi.

Orduya ait zırhı araçlar, Başkan Nicolas Maduro’nun protesto edildiği başkent Karakas’ın Chaco bölgesine girdi.

