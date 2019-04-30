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Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino, ordunun Maduro’yu desteklediğini söyleyerek, Guaido’yu hain olmakla suçladı.

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.04.2019 14:33 | Son Güncelleme

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino, ordunun Maduro’yu desteklediğini söyleyerek, Guaido’yu hain olmakla suçladı.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino, ordunun Maduro’yu desteklediğini söyleyerek, Guaido’yu hain olmakla suçladı.

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