Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino, ordunun Maduro’yu desteklediğini söyleyerek, Guaido’yu hain olmakla suçladı.

Venezuela Savunma Bakan\u0131 Vladimir Padrino, ordunun Maduro\u2019yu destekledi\u011fini s\u00f6yleyerek, Guaido\u2019yu hain olmakla su\u00e7lad\u0131.PARTNER Her ne yap\u0131yorsan\u0131z b\u0131rak\u0131p okuman\u0131z gereken haftan\u0131n en komik 21 tweetiK\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu'ndan \u00c7ubuk'taki sald\u0131r\u0131yla ilgili fla\u015f a\u00e7\u0131klamaGiresun Belediye Ba\u015fkan\u0131 \u015eenliko\u011flu: \u201cATM \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n\u0131 ara\u015ft\u0131r\u0131yoruz\u201d