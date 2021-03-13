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Venezuela Sert Karantina Uygulamalarına Geri Dönüyor

13.03.2021 20:36 | Son Güncelleme:
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Venezuela Sert Karantina Uygulamalarına Geri Dönüyor

Hükümetin bu kararı almasındaki temel nedenler arasında Aralık sonunda hafifletilen karantina koşulları sonucu aktif vaka ve can kayıplarındaki artış ve ülkede Brezilya varyantının tespit edilmesi yer alıyor

Venezuela, bundan bir yıl önce ilk vakanın tespit edilmesiyle başlayan sert karantina uygulamalarına geri dönüyor.

Hükümetin bu kararı almasındaki temel nedenler arasında Aralık sonunda hafifletilen karantina koşulları sonucu aktif vaka ve can kayıplarındaki artış ve ülkede Brezilya varyantının tespit edilmesi yer alıyor.

Mart başında, Corona virüsünün daha bulaşıcı bir versiyonu olan Brezilya varyantının tespit edilmesi üzerine, hükümet 7+7 modeli denilen ve 7 gün radikal, 7 gün hafifletilmiş karantina koşullarını içeren uygulamaya geri dönüldüğünü açıkladı.

Araç geçişlerinden maske kullanımına kadar karantina kurallarının uygulanması için ülke genelinde 94 bin güvenlik görevlisi görevlendirildi. Semt giriş çıkışlarına kontrol noktaları kuruldu ve polis karantinadan muaf belgesi olmayanları evlerine geri gönderebiliyor. Şehirlerarası toplu ulaşım da yasaklandı.

Brezilya varyantının görüldüğü şehirlerden olan başkent Caracas’ta da halkın önemli bir kesimi karantinayı evinde geçirmeyi tercih ediyor ancak sokağa çıkmak zorunda kalanlar da var.

Sokak satıcısıAlexander Villegas VOA Türkçe’ye “Bu hafta çoğu kişinin evinde kaldığınısöyleyebilirim ancak kıyıda köşede birikmiş bir paranız yoksa karantinaya rağmen çıkıp çalışmak zorunda kalıyorsunuz. Biz evde yedi kişiyiz ve hasta annem dışında hepimiz her gün sokağa çıkıp para kazanmalıyız ki yemek, yol, kira, gaz, elektrik gibi zorunlu ihtiyaçlarımızı ayrıca annemin sağlık giderlerini karşılayabilelim. Biz evde kalırsak belki Corona’ya yakalanmayız ama bu sefer de açlıktan ölürüz” dedi.

Caracas Belediyesi ulaşım takip görevlisi Maria Mercedes bu hafta toplu ulaşımın yüzde 50 azaldığını söylüyor.

Mercedes, “Benim işim toplu taşıma araçlarındaki maske, eldiven ve alkol kullanımını denetlemek ve teşvik etmek. Bizim gözlemlerimize göre bu hafta benim sorumluluk bölgemdeki semt sakinlerinin yaklaşık yarısı evde kalmayı tercih etti. Toplu taşıma kullanımı yarı yarıya düştü. Özellikle orta yaş ve üzerinin genelde sokağa sadece temel ihtiyaçlarını karşılamak için çıktığını söyleyebilirim” şeklinde konuştu.

Resmi rakamlara göre bin 400’ün üzerinde can kaybının kayıt altına alındığı Venezuela’da, yaşanan ekonomik ve siyasi krizden dolayı sağlık sisteminin oldukça yetersiz olması, halkın Brezilya varyantına karşı yaşadığı endişenin artmasına neden oluyor.

Dünya Sağlık Örgütü, ilk kez Brezilya’nın Amazonlar bölgesinde tespit edilen varyantın tehlikeli olduğunu ve virüsün sadece Brezilyalılar için değil başta Latin Amerika bütün dünya için tehdit oluşturduğunu belirtiyor.

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