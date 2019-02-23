HABER

Venezuela Sınırında Gerginlik Artıyor

23.02.2019 19:54 | Son Güncelleme

Venezuela-Kolombiya sınırında gerginlik arttı. Venezuela’nın sınırdaki Urena kasabasında halk, askerler tarafından Kolombiya sınırındaki köprüye yerleştirilen barikatlar ve dikenli telleri kaldırmaya çalıştı

Venezuela Sınırında Gerginlik Artıyor

Venezuela-Kolombiya sınırında gerginlik arttı. Venezuela’nın sınırdaki Urena kasabasında halk, askerler tarafından Kolombiya sınırındaki köprüye yerleştirilen barikatlar ve dikenli telleri kaldırmaya çalıştı.

Bunun üzerine Venezuela askerleri halka biber gazıyla müdahale etti. Göstericiler de askerlere taş attı. Urena sokaklarında göstericilerin lastik yaktıkları ve bazı araçları da ateşe verdikleri belirtiliyor. Sınırda bu gerginlik yaşanırken Kolombiya Göçmenlik Ofisi, Venezuela tarafından 4 askerin sınırı geçerek yardım istediğini bildirdi. Askerlerin rütbesi açıklanmadı. Yayınlanan bir videoda askerlerin silahlarını bırakarak teslim olur durumda Kolombiya tarafına geçtikleri görülüyor.

Kolombiya-Venezuela sınırı arasındaki Simon Bolivar Köprüsü halen Venezuela ordusu tarafından barikatlarla kapatılmış durumda. Amerika’nın Venezuela sınırına gönderdiği insani yardımlar uluslararası açıdan durumu tartışmalı hale gelen Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından ülkeye sokulmuyor. Maduro, söz konusu yardımların Amerika tarafından kendisine karşı düzenlendiğini söylediği darbe girişiminin bir parçası olduğunu iddia ediyor.

Kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido uluslararası yardımların haftasonu Venezuela’ya gireceğini söylemişti. Guaido’nun bugün Kolombiya ve Şili devlet başkanlarıyla birlikte ortak bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Öte yandan Brezilya da Venezuela sınırına yardım malzemeleri gönderdi. Ancak Venezuela ordusu dün sınıra ulaşan bu yardımların da ülkeye girmesine izin vermedi. Brezilya Dışişleri Bakanı yaptığı açıklamada Venezuela’ya yardımların ülkeye kabul edilmesi çağrısı yaptı. Sınırdaki köyde göstericiler orduyu yardımların geçişine izin vermediği gerekçesiyle protesto etti. Sınır bölgesinde askerlerin ateş açması sonucu bir çift öldürüldü.

ABD de askerlerin sivil hakla ateş açmasını kınadı.

Dün Kolombiya’nın sınır kasabası Cucuta’da düzenlenen ve Venezuela’ya sınırı yardımlara açması talebi yapılan konsere 200 bin kişi katıldı. JuanGuaido’da sürpriz biçimde konsere katıldı. Guaido daha sonra da yardımların bekletildiği tesislerden birinde açıklama yaptı. Guaido, “Bu Venezuela halkının özgürlük arayışı ve dünya ülkelerine kapılarını bizlere açtıkları için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Kolombiya tarafındaki konsere karşılık Venezuela tarafında da hükümet tarafından bir konser organize edildi ancak katılımın düşük olduğu gözlendi.

Sevgilisi 14 yaşındaki kızına tecavüz ederken o zevkle izledi! Sevgilisi 14 yaşındaki kızına tecavüz ederken o zevkle izledi!
Demirtaş Bir Kez Daha AİHM’e BaşvurduDemirtaş Bir Kez Daha AİHM’e Başvurdu
Türkiye’nin Suriye’nin Kuzeyinde ‘Güvenli Bölge’ Israrı SürüyorTürkiye’nin Suriye’nin Kuzeyinde ‘Güvenli Bölge’ Israrı Sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Umreden döndü gelen içkiyi bakın ne yaptı

Umreden döndü gelen içkiyi bakın ne yaptı

Süleyman Soylu böyle duyurdu: Öyle bir şey icat ettik ki...

Süleyman Soylu böyle duyurdu: Öyle bir şey icat ettik ki...

Korumasının getirdiğini görünce mitinge ara verdi!

Korumasının getirdiğini görünce mitinge ara verdi!

Saylak'ın rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Saylak'ın rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Sevgilisiyle aynı yatakta poz verdi

Sevgilisiyle aynı yatakta poz verdi

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Bugün 8 büyüklüğünde deprem olacak

Bugün 8 büyüklüğünde deprem olacak

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Avrupa karıştı! Trump çağrı yaptı

Avrupa karıştı! Trump çağrı yaptı

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çocuk parkında korkunç anlar! Şapkası oyuncağa takıldı, havada asılı kaldı

Çocuk parkında korkunç anlar!

'Sürtük' deyince Belçika Meclisi fena karıştı!

'Sürtük' deyince Belçika Meclisi fena karıştı!

Psikopat soyguncu kadını yaktı!

Psikopat soyguncu kadını yaktı!

İsrail'de 16 yıl sonra ilk!

İsrail'de 16 yıl sonra ilk

ABD'den son dakika Venezuela açıklaması: Cezasız kalmayacak

ABD'den flaş Venezuela açıklaması: Cezasız kalmayacak

Venezuela hükümeti Kolombiya sınırını kapattı

Venezuela, Kolombiya sınırını kapattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.