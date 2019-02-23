Venezuela Sınırında Gerginlik Artıyor

Venezuela-Kolombiya sınırında gerginlik arttı. Venezuela’nın sınırdaki Urena kasabasında halk, askerler tarafından Kolombiya sınırındaki köprüye yerleştirilen barikatlar ve dikenli telleri kaldırmaya çalıştı.
Bunun üzerine Venezuela askerleri halka biber gazıyla müdahale etti. Göstericiler de askerlere taş attı. Urena sokaklarında göstericilerin lastik yaktıkları ve bazı araçları da ateşe verdikleri belirtiliyor. Sınırda bu gerginlik yaşanırken Kolombiya Göçmenlik Ofisi, Venezuela tarafından 4 askerin sınırı geçerek yardım istediğini bildirdi. Askerlerin rütbesi açıklanmadı. Yayınlanan bir videoda askerlerin silahlarını bırakarak teslim olur durumda Kolombiya tarafına geçtikleri görülüyor.
Kolombiya-Venezuela sınırı arasındaki Simon Bolivar Köprüsü halen Venezuela ordusu tarafından barikatlarla kapatılmış durumda. Amerika’nın Venezuela sınırına gönderdiği insani yardımlar uluslararası açıdan durumu tartışmalı hale gelen Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından ülkeye sokulmuyor. Maduro, söz konusu yardımların Amerika tarafından kendisine karşı düzenlendiğini söylediği darbe girişiminin bir parçası olduğunu iddia ediyor.
Kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido uluslararası yardımların haftasonu Venezuela’ya gireceğini söylemişti. Guaido’nun bugün Kolombiya ve Şili devlet başkanlarıyla birlikte ortak bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.
Öte yandan Brezilya da Venezuela sınırına yardım malzemeleri gönderdi. Ancak Venezuela ordusu dün sınıra ulaşan bu yardımların da ülkeye girmesine izin vermedi. Brezilya Dışişleri Bakanı yaptığı açıklamada Venezuela’ya yardımların ülkeye kabul edilmesi çağrısı yaptı. Sınırdaki köyde göstericiler orduyu yardımların geçişine izin vermediği gerekçesiyle protesto etti. Sınır bölgesinde askerlerin ateş açması sonucu bir çift öldürüldü.
ABD de askerlerin sivil hakla ateş açmasını kınadı.
Dün Kolombiya’nın sınır kasabası Cucuta’da düzenlenen ve Venezuela’ya sınırı yardımlara açması talebi yapılan konsere 200 bin kişi katıldı. JuanGuaido’da sürpriz biçimde konsere katıldı. Guaido daha sonra da yardımların bekletildiği tesislerden birinde açıklama yaptı. Guaido, “Bu Venezuela halkının özgürlük arayışı ve dünya ülkelerine kapılarını bizlere açtıkları için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
Kolombiya tarafındaki konsere karşılık Venezuela tarafında da hükümet tarafından bir konser organize edildi ancak katılımın düşük olduğu gözlendi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum