Venezuela Sınırında Gerginlik Artıyor

Venezuela-Kolombiya sınırında gerginlik arttı. Venezuela’nın sınırdaki Urena kasabasında halk, askerler tarafından Kolombiya sınırındaki köprüye yerleştirilen barikatlar ve dikenli telleri kaldırmaya çalıştı.

Bunun üzerine Venezuela askerleri halka biber gazıyla müdahale etti. Göstericiler de askerlere taş attı. Urena sokaklarında göstericilerin lastik yaktıkları ve bazı araçları da ateşe verdikleri belirtiliyor. Sınırda bu gerginlik yaşanırken Kolombiya Göçmenlik Ofisi, Venezuela tarafından 4 askerin sınırı geçerek yardım istediğini bildirdi. Askerlerin rütbesi açıklanmadı. Yayınlanan bir videoda askerlerin silahlarını bırakarak teslim olur durumda Kolombiya tarafına geçtikleri görülüyor.

Kolombiya-Venezuela sınırı arasındaki Simon Bolivar Köprüsü halen Venezuela ordusu tarafından barikatlarla kapatılmış durumda. Amerika’nın Venezuela sınırına gönderdiği insani yardımlar uluslararası açıdan durumu tartışmalı hale gelen Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından ülkeye sokulmuyor. Maduro, söz konusu yardımların Amerika tarafından kendisine karşı düzenlendiğini söylediği darbe girişiminin bir parçası olduğunu iddia ediyor.