Venezuela Sınırındaki Çatışmalarda Can Kayıpları Artıyor

Son günlerde Venezuela’nın batısındaki Apure eyaletiyle Kolombiya sınırını belirleyen Arauca nehri kıyılarında şiddetli silahlı çatışmalar artarak devam ediyor. Venezuela Savunma Bakanı Padrino Lopez’in Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, sınıra yakın La Victoria bölgesinde Kolombiya menşeili silahlı gruplarla Venezuela güvenlik güçleri arasında 72 saattir kesintisiz ve kanlı çatışmalar yaşanıyor. Çatışmalardaki ölü ve yaralı sayısını açıklamayan Lopez, uyuşturucu ticareti yapan Kolombiyalı paramiliter grupların Venezuela’ya ihraç edilerek ülkede istikrarsızlık ortamı yaratılmaya çalışıldığını iddia etti. Resmi rakamlara göre bugüne kadar son bir ayda en az sekiz asker yaşamını yitirdi ve 30’dan fazla asker yaralandı ancak yerel kaynaklar gerçek sayının çok daha fazla olduğunu beyan ediyor. Kolombiya’da beş yıl önce FARC ile Kolombiya hükümeti arasında imzalanan barış anlaşmasına karşı çıkarak savaşa devam kararı alan kesimler arasındaki en etkili grubun, barış masasından ilk çekilen ve FARC’ın önemli komutanları arasında gösterilen Gentil Duarte önderliğindeki grup olduğu bildiriliyor.

Sınırın her iki yakasında da faaliyet gösteren ve adı kaçakçılık, uyuşturucu ticareti, haraç gibi suçlara da karışan ve 3 binden fazla silahlı unsura sahip olan bu grubun, Venezuela ordusunun yaptığı operasyonlara silahlı misillemelerle karşılık vermesiyle bölgedeki gerilim artmıştı. Çatışmaların boyutu artınca Venezuela hükümeti sınır bölgesine asker ve zırhlı araç sevkiyatını artırdı. Bölgede zaman zaman hava taarruzları da yapılıyor. 6 binden fazla Venezuelalı Kolombiya’ya sığındı Sivil toplum örgütleri bölgede kimsenin can ve mal güvencesinin kalmadığını, güvenlik güçleri ve yasadışı silahlı gruplar tarafından ağır insan hakları ihlallerinin yaşandığını bildiriyor. Çatışmaların yaşandığı bölgede yaşayan 6 binden fazla Venezuelalı evlerini terk ederek Kolombiya’ya sığınmak zorunda kaldı. İnsan Hakları İzleme Örgütü Pazartesi günü yaptığı açıklamada Venezuela silahlı kuvvetlerinin 5 haftadır süren operasyonlarda en az 4 sivilin infaz edilmesi, keyfi tutuklamalar ve silahlı gruplarla işbirliği yaptığı iddia edilen kişilere işkence gibi insan hakları ihlallerinde bulunduğunu belirtti.