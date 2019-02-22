Venezuela Sınırındaki Gerilimde Bir Kişi Öldü

Venezuela’nın Kolombiya ve Brezilya sınırında bekletilen insani yardımlar konusunda Nicolas Maduro ve kendisini geçici cumhurbaşkanı ilan eden muhalefet lideri Juan Guaido arasındaki restleşmenin yol açtığı gerilimde ilk can kaybı yaşandı. Brezilya sınırında Venezuela askerlerinin ateş açması sonucu en az bir kişi hayatını kaybetti.

Muhalefet lideri Juan Guaido’nun kendisini geçici cumhurbaşkanı ilan etmesinden bu yana gerilimin yüksek olduğu Venezuela’da Amerika’nın gayrimeşru olarak nitelediği Nicolas Maduro, ülkesinde insani bir krizin olduğunu reddediyor. Maduro muhalefetin Venezuela’ya insani yardımları sokma çabasını ucuz bir gösteri olarak tanımlıyor.

Maduro Venezuela’nın Brezilya sınırının kapatıldığını açıkladı, Kolombiya sınırının da kapatılabileceği tehdidinde bulundu.

​Sınırda İki Konser, iki lider

Venezuela’nın Brezilya sınırında yaşanan can kaybı Amerika’nın Venezuela’ya gönderilmesi planlanan insani yardımın bekletildiği Kolombiya’nın Cucuta kentinde İngiliz milyarder Richard Branson’ın himayesinde yardım konserinin düzenlendiği bir zamana denk geldi. Yıllar önce Etiyopya’ya yardım için düzenlenen Live Aid konserlerinden ilham alınarak “Venezuela Aid” adıyla düzenlenen yardım konserlerinde Amerika’da da popüler olan Latin şarkıcılar Luis Fonsi ve Juanes sahne alıyor.