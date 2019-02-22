Venezuela Sınırındaki Gerilimde Bir Kişi Öldü

Venezuela’nın Kolombiya ve Brezilya sınırında bekletilen insani yardımlar konusunda Nicolas Maduro ve kendisini geçici cumhurbaşkanı ilan eden muhalefet lideri Juan Guaido arasındaki restleşmenin yol açtığı gerilimde ilk can kaybı yaşandı. Brezilya sınırında Venezuela askerlerinin ateş açması sonucu en az bir kişi hayatını kaybetti.
Muhalefet lideri Juan Guaido’nun kendisini geçici cumhurbaşkanı ilan etmesinden bu yana gerilimin yüksek olduğu Venezuela’da Amerika’nın gayrimeşru olarak nitelediği Nicolas Maduro, ülkesinde insani bir krizin olduğunu reddediyor. Maduro muhalefetin Venezuela’ya insani yardımları sokma çabasını ucuz bir gösteri olarak tanımlıyor.
Maduro Venezuela’nın Brezilya sınırının kapatıldığını açıkladı, Kolombiya sınırının da kapatılabileceği tehdidinde bulundu.
Sınırda İki Konser, iki lider
Venezuela’nın Brezilya sınırında yaşanan can kaybı Amerika’nın Venezuela’ya gönderilmesi planlanan insani yardımın bekletildiği Kolombiya’nın Cucuta kentinde İngiliz milyarder Richard Branson’ın himayesinde yardım konserinin düzenlendiği bir zamana denk geldi. Yıllar önce Etiyopya’ya yardım için düzenlenen Live Aid konserlerinden ilham alınarak “Venezuela Aid” adıyla düzenlenen yardım konserlerinde Amerika’da da popüler olan Latin şarkıcılar Luis Fonsi ve Juanes sahne alıyor.
Maduro cephesi de sınırın Venezuela tarafında rakip bir konser düzenliyor. Maduro hükümeti hangi şarkıcıların konserde sahneye çıkacağını açıklamadı ancak “Venezuela’dan ellerinizi çekin” temalı konsere yaklaşık 150 sanatçının katılacağına ilişkin doğrulanamayan haberler var.
Birbirinden 300 metre uzaklıkta düzenlenen iki karşıt konser Maduro ve Guiado arasındaki güç mücadelesini temsil ediyor.
Siyasi uzmanlara göre yarın (Cumartesi) Venezuela’nın Kolombiya sınırında yaşanması muhtemel gerilim Venezuela’nın ekonomik sorunlarının çözülmesinden ziyade Venezuela ordusunun Maduro’ya sadakatinin test edileceği bir sınav olacak.
Yıllık enflasyonun yüzde 2 milyonu aştığı ve temel ürünlerin ithalatına sınırlama getiren denetimlerin olduğu Venezuela’da halk hayati önem taşıyan ilaçları alamıyor. Venezuela’nın 30 milyonluk nüfusunun önemli bir kısmı yetersiz beslenme sorunu yaşıyor.
Bugün Brezilya sınırında yaşanan gerilim Venezuela’nın güneyindeki yerli liderlerin, askerlerin Maduro’nun talimatı kapsamında yabancı yardımın girişini engelleyeceklerini düşündükleri için Brezilya sınırına doğru giden askeri bir konvoyu durdurma girişimi sonrasında patlak verdi.
Konvoy yerlilerin Kumarakapay köyüne yolu açmak için ateş açarak girdi. Yerel yetkililere göre açılan ateşte bir kadın hayatını kaybetti. Venezuela Enformasyon Bakanlığı’ndan konuyla ilgili açıklama gelmedi.
Guaido: “Nasıl hatırlanmak isteyeceğinizi siz belirleyeceksiniz”
Venezuela muhalefet lideri Juan Guaido “Bu suçun sonucunda 12 kişi yaralandı, bir kişi öldü” mesajını paylaştı. Guaido “Bu kritik aşamada hangi tarafta olduğunuza karar vermelisiniz. Orduya sesleniyorum. Bugünden yarına nasıl hatırlanmak isteyeceğinizi siz belirleyeceksiniz” ifadelerini kullandı.
Venezuela muhalefet lideri Juan Guiado yarın komşu ülkelerden insani yardımın ülkeye sokulması konusunda ısrarlı. Guaido güvenlik güçlerine Maduro’nun emrine itaat etmemeleri çağrısında bulundu.
Okuyucu Yorumları 0 yorum