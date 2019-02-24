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Venezuela sınırındaki "insani yardım" çatışmaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 04:21 | Son Güncelleme

Muhalefete yakın kaynaklar, "insani yardımların" ülkeye götürülmeye çalışılması sırasında güvenlik güçleri ve muhalifler arasında çıkan çatışmalarda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 200'den fazla kişinin yaralandığını iddia etti

CUCUTA (AA) - Venezuela'da muhalefetin, ABD'nin gönderdiği yardımları sınır noktalarından sokmak için yaptığı gösteriler, muhaliflerle güvenlik güçleri arasında çatışmalara dönüştü. Muhalefete yakın kaynaklar, çatışmalarda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 200'den fazla kişinin yaralandığını öne sürdü.

Kolombiya'nın Venezuela sınırında ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) gönderdiği "insani yardımların" Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'ya teslim edilmesi ve ülkeye sokulmaya çalışılması sırasında güvenlik güçleri ve muhalifler arasında çatışma çıktı.

Kolombiya ile Venezuela'yı bağlayan uluslararası Simon Bolivar Köprüsü'nde güvenlik güçleri, molotof kokteyli ve taş atan göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Kolombiya-Venezuela sınırındaki diğer bir köprü Francisco de Paula Santander'de ise yardım kamyonlarının yanması tartışmalara neden oldu. Hükümete yakın kaynaklar, kamyonların muhalifler tarafından provokatif amaçla yakıldığını, muhalif kaynaklar ise kamyonların Bolivarcı Ulusal Muhafızlar (GNB) tarafından ateşe verildiğini ileri sürdü.

Muhaliflere yakın Venezuelalı STK Foro Penal, sınır noktalarındaki çatışmalarda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 200'den fazla kişinin yaralandığını ve 51 kişinin de gözaltına alındığını iddia etti. Venezuela hükümeti tarafından konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İlk şiddetli çatışmaların başladığı Brezilya sınırı, şu ana kadar Venezuela'ya giren tek insani yardım noktası oldu. Sabah saatlerinde Venezuela'ya Brezilya sınırından miktarı belirlenemeyen ilaç dolu insani yardımın girdiği belirtildi.

Öte yandan sabah saatlerinde Venezuela'ya Porto Riko'dan gelmesi beklenen 200 tonluk "insani yardım" taşıyan geminin, uluslararası sularda Venezuela donanmasından çekinerek ilerleyişini durdurduğu iddia edildi.

- "Venezuela silahlı kuvvetlerinden en az 60 kişi kaçtı"

Kolombiya kaynakları şu ana kadar çeşitli rütbelerden Venezuela güvenlik güçlerine mensup 60'dan fazla askerin kaçarak Kolombiya'ya sığındığını ileri sürdü.

Venezuela'dan kaçanlar arasında Venezuela ordusu, ulusal polis ve özel kuvvetler görevlilerinin olduğu belirtildi.

- Maduro, Kolombiya ile diplomatik ilişkileri kesmişti

Venezuela'nın sınırında "insani yardım" çıkmazı sürerken, başkent Caracas'ta hükümet yanlıları binlerce kişinin katılımıyla Nicolas Maduro'ya destek mitingi düzenlemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro burada yaptığı konuşmada, "Faşist Kolombiya hükümetinin saldırganlıklarına daha fazla tahammül edemem, bu yüzden Kolombiya ile her türlü siyasi ve diplomatik ilişkinin kesilmesi kararını aldım." diyerek Kolombiyalı diplomatlara Venezuela'yı terk etmeleri için 24 saat vermişti.

Kolombiya Dışişleri Bakanı Carlos Holmes Trujillo Almagro ise Maduro'nun ülkesiyle siyasi ve diplomatik ilişkileri kesme kararını tanımadığını belirterek, Kolombiya'nın Venezuela'da meşru devlet başkanı olarak Maduro'yu değil, Juan Guaido'yu tanıdığını yinelemişti.

- Venezuela krizi

Venezuela'da, çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Son olarak Avrupa Parlamentosu aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, "Venezuela'ya asker göndermeyi" seçeneklerden biri olarak göstermişti.

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Venezuela'daki şiddet eylemleri

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