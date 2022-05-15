Venezuela Sınırlarında Can Kaybı Artıyor

Yasadışı maden işletmeciliğinden uyuşturucu kaçakçılığına kadar birçok yasadışı faaliyetin yaşandığı Venezuela’nın Kolombiya ve Brezilya sınırlarındaki eyaletlerde yılın ilk dört ayında toplamda 285 kişinin öldürüldüğü bildirildi.

Sınır eyaletlerindeki cinayet, silahlı çatışma, adam kaçırma ve kayıp vakalarını araştıran insan hakları örgütü FundaRedes’in yayınladığı rapora göre sadece geçtiğimiz ay sınır eyaletlerinde yaşanan 24 silahlı çatışmada en az 56 kişi öldürüldü; 23 kişiden de haber alınamıyor.

FundaRedes yöneticilerinden Clara Ramirez’e göre sınır eyaletlerinde yaşanan şiddetin esas nedeni, yüksek ateş gücüne sahip kartellerin ve suç örgütlerinin, yasadışı faaliyetlerden kazanılan milyarlarca dolar büyüklüğündeki pazarı kontrol etmek için kendi aralarında ya da güvenlik güçleriyle girdikleri alan hakimiyeti mücadelesi.

Birleşmiş Milletler verilerine göre dünyadaki kokainin yüzde 70’inin üretildiği Kolombiya’dan başka ülkelere gönderilmek üzere yılda yaklaşık 250 ton yani 30-40 milyar dolarlık kokain yasadışı yollarla Venezuela’dan geçiyor. Bu faaliyetlere Venezuela’nın sınır bölgelerinde yapılan yasadışı maden işletmeciliği, petrol kaçakçılığı, kadın ticareti ve fuhuş, insan kaçakçılığı ve organ ticareti gibi kalemler de eklendiğinde hem ele geçirilmeye çalışılan pazarın büyüklüğü hem de uygulanan şiddetin boyutu artıyor.

VOA Türkçe’ye konuşan Ramirez bu yılın ilk çeyreğinde sınır bölgelerinde işlenen 229 öldürme vakasının 95’inin Zulia eyaletinde yaşandığını söylüyor. Ramirez son yıllarda suç örgütlerinin faaliyetlerini arttırdığı Zulia’da kurbanların çoğunun fidye için kaçırılan besiciler ve işyeri sahipleri olduğunu belirtiyor. Ramirez, istedikleri haracı ve fidyeyi alamayan çetelerin, şiddetin boyutlarını baş kesip meydanlarda sergilemekten, işyerlerine bomba atmaya kadar vardırdığını söylüyor.

“Sınırlardaki otorite boşluğu şiddet körüklüyor”

Ramirez silahlı suç örgütlerinin son zamanlarda sınırlarda yoğunlaştığını, devlet otoritesinin ve kanunların yürürlükte olmadığı alanlarda yasadışı faaliyetlere paralel olarak, şiddetin ve ölümlerin de kaçınılmaz olarak arttığına dikkat çekiyor.

“Devletin sınır güvenliğini sağlamaya yönelik kapsamlı bir politikayı yaşama geçirememesinin ve devletin içindeki bazı kişi ve grupların bu suç örgütleriyle doğrudan ya da dolaylı çıkar ilişkisi içinde olması sınır bölgelerindeki öldürme vakalarını artırıyor” diyen Ramirez, bu durumdan en başta devletin sorumlu olduğunu söylüyor.

Bu yılın ilk dört ayında kayıt altına alınan silahlı çatışma sayısı 94’e yükseldi. Geçen yıl bu eyaletlerde toplamda 317 çatışma gerçekleşmii ve 439 kişi öldürülmüştü.

