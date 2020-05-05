Venezuela 'sürat teknesiyle darbe girişiminde bulundukları' iddia edilen iki ABD vatandaşını gözaltına aldı

Pazartesi günkü canlı yayında Maduro, gözaltına alınan iki ABD vatandaşı, Airan Berry ve Luke Denman'ın pasaportlarını gösterdi. Her iki ABD vatandaşı da Florida merkezli bir güvenlik şirketi için çalışıyor.

Washington'daki yetkililer olayla ABD hükümetinin ilgisi olduğu iddialarını yalanladı. Maduro, ABD'yi 'kendisini devirmeye çalışmakla' suçluyor.

Venezuelalı güvenlik yetkilileri bir gün önce de 'Kolombiya'dan sürat tekneleriyle ülkeye girip saldırı hazırlığında olduklarını' iddia ettiği bir grubu 'etkisiz hale getirdiklerini' duyurmuştu.

Güvenlik şirketi çalışanları

ABD ordusu eski özel kuvvetler üyesi ve Florida merkezli özel güvenlik şirketi Silvercorp USA'in başkanı Jordan Goudreau, Reuters haber ajansına 'planı organize eden kişilerden birinin kendisi olduğunu' söyledi.

Amerikan vatandaşlarının gözaltına alınmasıyla ilgili bir soruya Goudreau, "Benimle çalışıyorlar, benim adamlarım" yanıtını verdi. Goudreau'nun daha önce de benzer girişimlerde bulunduğu ama başarılı olamadığı haberleri vardı.

Goudreau, Venezuela'dan kaçan askerleri Kolombiya'da gizli kamplarda eğitime aldıklarını söylediği, emekli Venezuelalı askerler ile çalıştığını ifade etti.

Goudreau, 50'den fazla ülkenin Venezuela'nın meşru lideri olarak tanıdığı muhalefet lideri Juan Guaido ile bağlantıları olduğunu iddia etse de, Guaido Pazartesi günkü açıklamasında eski ABD özel kuvvetler askeri Goudreau ile hiçbir ilişkisi olmadığını ve 'eylemlerinde de herhangi bir sorumluluğu olmadığını' duyurdu.

Guaido, Maduro yönetimini de, ülkedeki şiddet olaylarını görmezden gelip dikkati başka yere çekmeye çalışmakla suçladı. Venezuela'da geçen Cuma bir cezaevinde isyan çıkmış, Cumartesi gecesi de Caracas'ta çeteler arası çatışma yaşanmıştı.