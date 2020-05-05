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Venezuela 'sürat teknesiyle darbe girişiminde bulundukları' iddia edilen iki ABD vatandaşını gözaltına aldı

05.05.2020 19:03 | Son Güncelleme

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Kolombiya'dan sürat teknesiyle Venezuela'ya geçen aralarında iki ABD vatandaşının da bulunduğu 13 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Maduro grubun 'darbe girişiminde bulunduklarını' söyledi.

Venezuela 'sürat teknesiyle darbe girişiminde bulundukları' iddia edilen iki ABD vatandaşını gözaltına aldı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, aralarında 'paralı asker' dediği iki ABD vatandaşının bulunduğu 13 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Venezuelalı güvenlik yetkilileri bir gün önce de 'Kolombiya'dan sürat tekneleriyle ülkeye girip saldırı hazırlığında olduklarını' iddia ettiği bir grubu 'etkisiz hale getirdiklerini' duyurmuştu.

Washington'daki yetkililer olayla ABD hükümetinin ilgisi olduğu iddialarını yalanladı. Maduro, ABD'yi 'kendisini devirmeye çalışmakla' suçluyor.

Venezuelalı yetkililer Pazar günkü 'darbe girişiminde sekiz silahlı kişinin öldürüldüğünü' söyledi.

Pazartesi günkü canlı yayında Maduro, gözaltına alınan iki ABD vatandaşı, Airan Berry ve Luke Denman'ın pasaportlarını gösterdi. Her iki ABD vatandaşı da Florida merkezli bir güvenlik şirketi için çalışıyor.

Maduro canlı yayında "Ramboculuk oynuyorlar, kahramanlık yapıyorlardı" dedi.

Venezuela hükümeti 'terörist paralı askerler' olarak tanımladığı grubun Pazar günü Kolombiya'dan, başkent Caracas'a yaklaşık 34 km mesafedeki Macuto şehrine geçtiklerini söyledi. Yetkililerin önlerini kesip grubu gözaltına aldığı bildirildi.

Güvenlik şirketi çalışanları

ABD ordusu eski özel kuvvetler üyesi ve Florida merkezli özel güvenlik şirketi Silvercorp USA'in başkanı Jordan Goudreau, Reuters haber ajansına 'planı organize eden kişilerden birinin kendisi olduğunu' söyledi.

Amerikan vatandaşlarının gözaltına alınmasıyla ilgili bir soruya Goudreau, "Benimle çalışıyorlar, benim adamlarım" yanıtını verdi. Goudreau'nun daha önce de benzer girişimlerde bulunduğu ama başarılı olamadığı haberleri vardı.

Goudreau, Venezuela'dan kaçan askerleri Kolombiya'da gizli kamplarda eğitime aldıklarını söylediği, emekli Venezuelalı askerler ile çalıştığını ifade etti.

Goudreau, 50'den fazla ülkenin Venezuela'nın meşru lideri olarak tanıdığı muhalefet lideri Juan Guaido ile bağlantıları olduğunu iddia etse de, Guaido Pazartesi günkü açıklamasında eski ABD özel kuvvetler askeri Goudreau ile hiçbir ilişkisi olmadığını ve 'eylemlerinde de herhangi bir sorumluluğu olmadığını' duyurdu.

Guaido, Maduro yönetimini de, ülkedeki şiddet olaylarını görmezden gelip dikkati başka yere çekmeye çalışmakla suçladı. Venezuela'da geçen Cuma bir cezaevinde isyan çıkmış, Cumartesi gecesi de Caracas'ta çeteler arası çatışma yaşanmıştı.

Guaido'nun en büyük destekçileri arasında ABD var. Washington, Maduro ve Sosyal Parti'nin görevlerini bırakmaları için sert yaptırımlar uygulayacakları uyarısında bulunmuştu.

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