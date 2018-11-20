Venezuela Teröre Destek Veren Ülkeler Listesine Alınabilir

Reuters Haber Ajansı’nın adı açıklanmayan bir Amerikalı üst düzey yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Amerika Venezuela’yı teröre destek veren ülkeler listesine alabilir. Habere göre bu konuda henüz karar verilmedi ama Washington’da bu yönde tartışmalar devam ediyor.

Venezuela’nın teröre destek veren ülkeler listesine eklenmesi demek bu ülkeye yapılan ekonomik yardımların azaltılması ve bazı finansal işlemlerine de kısıtlamalar getirilmesi anlamına gelecek. Venezuela halen başta hiper enflasyon olmak üzere, gıda ve ilaç sıkıntıları gibi birçok konuda ciddi sorunlar yaşıyor.

Venezuela’ya daha fazla yaptırım uygulanması konusunda Washington’da baskıda bulunan senatörlerden biri de Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio. Rubio’nun da girişimleriyle konunun son günlerde daha da hız kazandığı ifade ediliyor.

Reuters’e bilgi veren yetkili, Venezuela’nın teröre destek veren ülkeler listesine eklenmesinin zamanlamasına dair herhangi bir karar olmadığını da söyledi.

Trump yönetimi eğer bu şekilde bir adım atmak isterse, Venezuela Devlet Başkanı Maduro hükümetinin, teröre destek verdiğine ilişkin ortaya çok net ve sağlam kanıtlar koymak zorunda.