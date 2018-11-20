Venezuela Teröre Destek Veren Ülkeler Listesine Alınabilir

Reuters Haber Ajansı’nın adı açıklanmayan bir Amerikalı üst düzey yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Amerika Venezuela’yı teröre destek veren ülkeler listesine alabilir. Habere göre bu konuda henüz karar verilmedi ama Washington’da bu yönde tartışmalar devam ediyor.
Venezuela’nın teröre destek veren ülkeler listesine eklenmesi demek bu ülkeye yapılan ekonomik yardımların azaltılması ve bazı finansal işlemlerine de kısıtlamalar getirilmesi anlamına gelecek. Venezuela halen başta hiper enflasyon olmak üzere, gıda ve ilaç sıkıntıları gibi birçok konuda ciddi sorunlar yaşıyor.
Venezuela’ya daha fazla yaptırım uygulanması konusunda Washington’da baskıda bulunan senatörlerden biri de Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio. Rubio’nun da girişimleriyle konunun son günlerde daha da hız kazandığı ifade ediliyor.
Reuters’e bilgi veren yetkili, Venezuela’nın teröre destek veren ülkeler listesine eklenmesinin zamanlamasına dair herhangi bir karar olmadığını da söyledi.
Trump yönetimi eğer bu şekilde bir adım atmak isterse, Venezuela Devlet Başkanı Maduro hükümetinin, teröre destek verdiğine ilişkin ortaya çok net ve sağlam kanıtlar koymak zorunda.
Hali hazırda, Amerika’nın teröre destek veren ülkeler listesinde, Kuzey Kore, İran, Sudan ve Suriye bulunuyor.
Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio ve iki senatör daha Eylül ayında Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya gönderdikleri bir mektupla Venezuela’nın teröre destek veren ülkeler listesine alınmasını talep etmişlerdi. Bu mektupta senatörler, Venezuela’nın Lübnan’da Hizbullah’a, Kolombiya’da FARC’a finansal destek verdiğini öne sürmüş ancak ortaya bir kanıt koymamışlardı.
Trump yönetimi anti-demokratik uygulamaları nedeniyle 2017 yılından bu yana Maduro hükümetine yönelik yaptırımlar uygulama kararları aldı. Son olarak Başkan Donald Trump, 1 Kasım tarihinde imzaladığı bir kararnameyle Venezuela’nın altın ticaretine yönelik de yaptırımlar getirdi.
Venezuela Enformasyon Bakanlığı, teröre destek veren ülke listesine alınma ihtimali haberine ilişkin bir yorum yapmadı.
Siyasi reform çağrılarını reddeden Venezuela Devlet Başkanı Maduro, kendisinin Amerika’nın Venezuela’ya açtığı ekonomik savaşın mağduru olduğunu söylüyor.
Venezuela’nın teröre destek veren ülkeler listesine alınabileceğini ilk haberleştiren The Washington Post gazetesi de Trump yönetiminin, istihbarat servislerinden konuya ilişkin bilgi talep ettiğini yazdı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, sürekli olarak bu konuda ellerine ulaşan bilgi ve istihbaratların değerlendirildiğini belirtti. Beyaz Saray’sa konuya ilişkin henüz bir yorum yapmadı.
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