HABER

Venezuela Teröre Destek Veren Ülkeler Listesine Alınabilir

20.11.2018 09:25 | Son Güncelleme

Üst düzey bir yetkili Beyaz Saray'ın Venezuela'yı teröre destek veren ülkeler listesine almaya hazırlandığını söyledi

Venezuela Teröre Destek Veren Ülkeler Listesine Alınabilir

Reuters Haber Ajansı’nın adı açıklanmayan bir Amerikalı üst düzey yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Amerika Venezuela’yı teröre destek veren ülkeler listesine alabilir. Habere göre bu konuda henüz karar verilmedi ama Washington’da bu yönde tartışmalar devam ediyor.

Venezuela’nın teröre destek veren ülkeler listesine eklenmesi demek bu ülkeye yapılan ekonomik yardımların azaltılması ve bazı finansal işlemlerine de kısıtlamalar getirilmesi anlamına gelecek. Venezuela halen başta hiper enflasyon olmak üzere, gıda ve ilaç sıkıntıları gibi birçok konuda ciddi sorunlar yaşıyor.

Venezuela’ya daha fazla yaptırım uygulanması konusunda Washington’da baskıda bulunan senatörlerden biri de Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio. Rubio’nun da girişimleriyle konunun son günlerde daha da hız kazandığı ifade ediliyor.

Reuters’e bilgi veren yetkili, Venezuela’nın teröre destek veren ülkeler listesine eklenmesinin zamanlamasına dair herhangi bir karar olmadığını da söyledi.

Trump yönetimi eğer bu şekilde bir adım atmak isterse, Venezuela Devlet Başkanı Maduro hükümetinin, teröre destek verdiğine ilişkin ortaya çok net ve sağlam kanıtlar koymak zorunda.

Hali hazırda, Amerika’nın teröre destek veren ülkeler listesinde, Kuzey Kore, İran, Sudan ve Suriye bulunuyor.

Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio ve iki senatör daha Eylül ayında Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya gönderdikleri bir mektupla Venezuela’nın teröre destek veren ülkeler listesine alınmasını talep etmişlerdi. Bu mektupta senatörler, Venezuela’nın Lübnan’da Hizbullah’a, Kolombiya’da FARC’a finansal destek verdiğini öne sürmüş ancak ortaya bir kanıt koymamışlardı.

Trump yönetimi anti-demokratik uygulamaları nedeniyle 2017 yılından bu yana Maduro hükümetine yönelik yaptırımlar uygulama kararları aldı. Son olarak Başkan Donald Trump, 1 Kasım tarihinde imzaladığı bir kararnameyle Venezuela’nın altın ticaretine yönelik de yaptırımlar getirdi.

Venezuela Enformasyon Bakanlığı, teröre destek veren ülke listesine alınma ihtimali haberine ilişkin bir yorum yapmadı.

Siyasi reform çağrılarını reddeden Venezuela Devlet Başkanı Maduro, kendisinin Amerika’nın Venezuela’ya açtığı ekonomik savaşın mağduru olduğunu söylüyor.

Venezuela’nın teröre destek veren ülkeler listesine alınabileceğini ilk haberleştiren The Washington Post gazetesi de Trump yönetiminin, istihbarat servislerinden konuya ilişkin bilgi talep ettiğini yazdı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, sürekli olarak bu konuda ellerine ulaşan bilgi ve istihbaratların değerlendirildiğini belirtti. Beyaz Saray’sa konuya ilişkin henüz bir yorum yapmadı.

İki hafta boyunca her gün yumurta yedi bakın ne oldu!İki hafta boyunca her gün yumurta yedi bakın ne oldu!
Venezuela terör listesine mi alınacak?Venezuela terör listesine mi alınacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Esra Erol'da Kader'in DNA sonuçları şoke etti!

Esra Erol'da Kader'in DNA sonuçları şoke etti!

Yol isyanı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı

Yol isyanı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı

AK Parti Antalya adayı belli oldu iddiası!

AK Parti Antalya adayı belli oldu iddiası!

Askeri birlikte kahreden olay! Nöbet kulübesinde ölü bulundu!

Askeri birlikte kahreden olay! Nöbet kulübesinde ölü bulundu!

Hayatta Her Şey Var programında kadın izleyiciden aldatma itirafı!

Hayatta Her Şey Var programında kadın izleyiciden aldatma itirafı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 ülkeye flaş atama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 ülkeye flaş atama!

İlginizi Çekebilir

ABD Başkanı Trump'tan 'Fethullah Gülen' açıklaması

ABD Başkanı Trump'tan 'Fethullah Gülen' açıklaması

Okul tuvaletinde iğrenç olay! 8 erkek öğrenci bir olup...

Okul tuvaletinde iğrenç olay! 8 erkek öğrenci bir olup...

Hamas duyurdu: Kassam'ın elinde İsrailli komutanın öldürülmesi görüntüleri var

Hamas duyurdu: Kassam'ın elinde İsrailli komutanın öldürülmesi görüntüleri var

Yatakta bulup sahiplendiler! Son haline onlar da inanamadı

Yatakta bulup sahiplendiler! Son haline onlar da inanamadı

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Venezuela terör listesine mi alınacak?

Venezuela terör listesine mi alınacak?

Mısır Müzesi'nde ilk kez sergilendi!

Mısır Müzesi'nde ilk kez sergilendi!

California'da ölü sayısı giderek artıyor

California'da ölü sayısı giderek artıyor

CIA, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin raporunu bugün açıklayacak

CIA, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin raporunu bugün açıklayacak

İsrail güçleri Gazze sahilinde 25 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçleri Gazze sahilinde 25 Filistinliyi yaraladı

Yol kenarında ayaküstü tedavi! Önce yakıyorlar, sonra da...

Yol kenarında ayaküstü tedavi! Önce yakıyorlar, sonra da...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.