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İddia: Venezuela, Türkiye'ye 24 ton altın sattı

07.02.2019 13:38 | Son Güncelleme

Venezuela'da muhalefet parti milletvekili Carlos Paparoni Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro hükümetinin muhalefet önderliğindeki Ulusal Meclis'in gerekli onayını almadan Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne geçen yıl 73 ton altın sattığını belirtti.

İddia: Venezuela, Türkiye'ye 24 ton altın sattı

Paparoni düzenlediği basın toplantısında, Abu Dabi merkezli yatırım şirketi Noor Capital'ın 27.3 tonla en büyük alıcı olduğunu, bir Türk şirketin de 23.9 ton altın aldığını söyledi. Paparoni iddialarına kanıt göstermedi.

Venezuela'da Ulusal Meclis lideri Juan Guaido öncülüğündeki muhalefeti, Maduro hükümetinin altın satışlarını engellemenin yollarını arıyor. ABD ve diğer pek çok ülke Guaido’yu ülkenin geçici cumhurbaşkanı olarak tanımıştı.

Venezuela Merkez bankası verilerine göre Kasım ayı sonu itibarıyla Venezuela'nın Merkez Bankası kasalarında ve Bank of England'da 132 ton altın rezervi bulunuyor.

Venezuela Haber Alma Bakanlığı açıklama taleplerine cevap vermedi.

Noor Capital geçen Cuma yaptığı açıklamada 21 Ocak'ta Venezuela Merkez Bankası'ndan 3 ton altın aldıklarını ancak ülkede durum istikrara kavuşana kadar yeni alım yapmayacaklarını ve alımlarının "uluslararası standartlar ve o tarihte yürürlükteki kanunlara" uygun olduğunu belirtmişti.

Noor Capital açıklama talebine yanıt olarak "herhangi yasadışı ve yasak bir işleme dahil olmadığını" belirten aynı açıklamayı yaptı.

Paparoni ayrıca Maduro yönetiminin Rusya'daki bankalara 127 milyon euro para transferi yaptığını da iddia etti. Ancak bu transferlerin ne zaman yapıldığını açıklamadı.

Paparoni, Pazartesi'den bu yana Venezuela hükümetinin Avrupa'daki hesapları arasında para transferi yapamadığını da ekledi.

REUTERS


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Anahtar Kelimeler:
Maduro Venezuela Birleşik Arap Emirlikleri altın 73 ton

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