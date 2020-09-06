Venezuela Türkiye’ye Peynir İhraç Edebilecek Kapasitede mi?

Venezuela ile Türkiye’nin birbirlerine gümrük vergisi avantajı sağlayan ticari anlaşma kapsamında peynirin de yer alması Türkiye’de tartışmalara neden olmuştu. Peki, Venezuela’da bu olay nasıl değerlendiriliyor? VOA Türkçe'den Mustafa Özdemir de “peynir üretimi yeterli mi, fiyatlar nasıl, ihracat kapasitesi söz konusu mu” gibi soruların cevaplarını aradı. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO’ya göre yıllık süt ve süt ürünleri tüketimi kişi başı en az 120 litre olması gerekiyor. Venezuela’da ise kişi başı üretilen süt miktarı 55 litre. Yani gerekli miktarın sadece yüzde 46’sı. Venezuela Et ve Süt Enstitüsü Başkanı Rodrigo Agudo, “Venezuela’da üretilen peynirin en az yüzde 85’i küçük üreticiler tarafından kayıt dışı ve hijyen kurallarına uyulmadan yapılıyor. Türkiye’ye olası peynir ihracatını yapabilecek, uluslararası standartlara sahip tesisler ise ülkede yaşanan ekonomik krizden ve süte erişimde yaşanan zorluklardan dolayı kapasitesinin ancak yüzde 12’sini kullanabiliyor. Bu tesisler, günlük temin edebildikleri 400 bin litre sütün tamamını peynire çevirseler bile yıllık peynir üretimi en fazla 15 bin ton olabilir ki bu da ihracat için oldukça sınırlı bir miktar” diyor.

Venezuela’nın Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü’nce verilen ve hayvanların hastalıklardan muaf olduğuna dair sertifikası olmadığı için peynir ihracatında da engeller yaşanıyor. Hayvan Yetiştiricileri Federasyonu Başkanı Armando Chacin, “Potansiyelimiz çok daha fazla olmasına rağmen süt üretimimizin ulusal ihtiyacın yarısını karşılaması peynir ihracatını da zorlaştırıyor. Venezuela, Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü tarafından ülkede şap hastalığının olmadığına dair sertifikası olmadığı için süt ve süt ürünleri ihracatında sağlık engelliyle karşılaşıyor. Ancak Türkiye için bu durumun bir sorun oluşturmaması Venezuelalı üreticiler için bir fırsat yaratabilir. Venezuela’da düşen taleplerden dolayı sektör zor dönemlerden geçiyor ama süt ve peynirin fiyatı, uluslararası fiyatlarla kıyaslandığında oldukça ekonomik” ifadelerini kullanıyor. Venezuela’da 2000’li yılların başında 16 milyonu aşan büyükbaş hayvan sayısı 2019’da 9 milyona düşmüş. Üreticiler sürülerini muhafaza etmekte zorlandıklarını söylüyor.