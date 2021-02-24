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  4. Venezuela ülkedeki AB Temsilcisini 'istenmeyen kişi' ilan etti! AB'den tepki

Venezuela ülkedeki AB Temsilcisini 'istenmeyen kişi' ilan etti! AB'den tepki

24.02.2021 22:35 | Son Güncelleme:
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Venezuela ülkedeki AB Temsilcisini 'istenmeyen kişi' ilan etti! AB'den tepki

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Karakas'taki Avrupa Birliği (AB) Heyeti Başkanı Büyükelçi Isabel Brilhante Pedrosa'nın "istenmeyen kişi" ilan edildiğini ve ülkeden çıkması için kendisine 72 saat verildiğini açıkladı. Avrupa Birliği (AB), Venezuela'nın AB temsilcisini istenmeyen kişi ilan etme kararını geri almasını istedi.

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, düzenlediği basın toplantısında, "Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kararıyla, Venezuela'daki AB Heyeti Başkanı olan Isabel Brilhante'ye, Viyana Sözleşmesi'ne uygun olarak kendisini 'istenmeyen kişi' ilan eden beyannameyi teslim ettik. Venezuela topraklarını terk etmesi için kendisine 72 saat süre verildi." ifadesini kullandı.

Bakan Arreaza, bu kararın, AB'nin Venezuelalı yetkililere yaptırım uygulama kararı nedeniyle alındığını belirterek halihazırda AB ve ABD'nin Venezuela'ya karşı 55 yaptırım kararı uyguladığını hatırlattı.

AB Konseyinden 23 Şubat'ta yapılan açıklamada, "demokrasi ve insan haklarına zarar verdikleri gerekçesiyle" Venezuelalı 19 yetkiliye yaptırım uygulama kararı alındığı açıklanmıştı.

Aynı gün Venezuela Ulusal Meclisi, Maduro'ya ülkedeki AB yetkilisinin "istenmeyen kişi" ilan etmesi talebinde bulunmuştu.

Maduro hükümeti, 29 Haziran 2020'de de ülkedeki AB yetkilisini "istenmeyen kişi" ilan etmiş ve sonrasında bu kararından vazgeçmişti.

AB'DEN VENEZUELA'YA TEPKİ

AB Komisyonu sözcülerinden Nabila Massrali, Venezuela hükümetinin Caracas'taki AB Delegasyonu Temsilcisi Büyükelçi Isabel Brilhante Pedrosa'yı istenmeyen kişi ilan ederek ülkeden ayrılması için 72 saat verilmesi kararı hakkında açıklama yaptı.

Karardan derin üzüntü duyduklarını ifade eden Massrali, "Bu karar sadece Venezuela'nın uluslararası izolasyonunun daha da artmasına yol açacaktır." dedi.

Massrali, kararın geri alınması çağrısında bulunarak, Venezuela'nın siyasi krizi yalnızca diyalog yoluyla aşabileceğini belirtti.

VENEZUELA'DAN 4 AVRUPA ÜLKESİNE NOTA

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri Fransa, Almayan, Hollanda ve İspanya'nın diplomatik temsilcilerine protesto notası verdi.

Bakan Arreaza, Twitter hesabından, misyon şeflerine protesto notasını teslim ettiği fotoğrafları paylaşarak, Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Anayasasına uygun şekilde ülkede bulunan söz konusu diplomatik temsilcilere nota verdiğini duyurdu. (AA)

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