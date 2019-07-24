Venezuela Ulusal Meclisi Dış Askeri Müdahaleye Yasal Zemin Hazırlıyor

Sonrasında söz alan muhalif lider Juan Guaido, Maduro rejiminin ekonomik ve siyasal olarak sınıfta kaldığını ve bugün Venezuela halkının çoğunluğunun hükümete karşı olduğunu dile getirirken, muhalefetin bu süreçteki en önemli kazanımının ‘ulusal birliği sağlaması ve mobilize olabilmesi’ olduğunu savundu.

Meclis Başkanı Juan Guaido’dan önce söz alan bazı milletvekilleri altı aylık muhalefet sürecinin bir özetini sunarak ülkedeki enflasyon, insan hakları sorunları, ulaşım problemi, elektrik ve su kesintileri gibi sorunlara değindi.

Caracas’ta yaşanan elektrik kesintisinin ve yaşanan ulaşım problemlerinin de etkisiyle beklenen yoğun katılım gerçekleşmese de, binlerce muhalif meydanda meclis oturumunu takip etti.

Ocak başında Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, kendini başkan ilan etmesinin 6. ayında meclis oturumunun kamuoyuna açık yapılacağını ve bu oturumda Venezuela’yı ilgilendirecek önemli duyurularda bulunacağını açıklayarak destekçilerini Las Mercedes semtindeki Alfredo Sadel meydanına çağırdı.

Kendisinin ve ekibinin iktidarı almaya hazır olduğunu ifade eden muhalif lider, bugüne kadar ülkedeki sorunlara barışçıl bir çözüm aradıklarını ama masadaki tüm seçeneklere de açık olduklarını dile getirdi. Bu bağlamda, Venezuela’nın 7 yıl önce ayrıldığı, Latin Amerika’nın NATO’su sayılan TIAR adlı ittifaka dönülmesi oylandı ve öneri kabul edildi.

Venezuela’nın TIAR’a yeniden entegrasyonu Latin Amerika ülkelerinin Venezuela’daki askeri varlığına yasal zemin hazırlaması bakımından önem taşıyor. Zira muhalefet içinde azınlık da olsa bir kesim, Nicolas Maduro hükümetinden kurtulmak adına uluslararası askeri güçlerden medet umuyor. TIAR, 2. Dünya Savaşı’ndan sonra kurulan ve Latin Amerika ülkelerinden birine yapılacak saldırıda ortak savunma paktı oluşturmak için kurulmuş bir ittifak.

Juan Guaido, “Venezuela’da şimdi ipleri ele alma zamanı” diyerek, Cuma günü Venezuela muhalefetini tüm ülkede kitlesel protesto gösterileri düzenlemeye çağırdı.

