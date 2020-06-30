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Venezuela ve AB arasındaki yaptırım krizi tırmanıyor

30.06.2020 10:17 | Son Güncelleme

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro Avrupa Birliği (AB) temsilcisine ülkeyi terk etmesi için 72 saat süre verdi.

Venezuela ve AB arasındaki yaptırım krizi tırmanıyor

Maduro’nun kararı AB’nin 11 Venezuelalı siyasiye yaptırım kararı alması sonrasında geldi.Avrupa Birliği'nin (AB) 11 Venezuelalı siyasetçiye yaptırım kararı almasına Venezuela‘dan tepki geldi. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkedeki AB temsilcisi Isabel Brilhante Pedrosa‘ya ülkeyi terk etmesi için 72 saat süre verdiğini açıkladı.

"Onlar kim ki tehditlerle baskı kurmaya çalışıyorlar" diyen Maduro, sözlerini "72 saatte hallederiz, gitmesi için bir uçak verilir. Biz de AB ile ilgili işlerimizi hallederiz. Venezuela'ya saygı duyamıyorlarsa terk etsinler" şeklinde sürdürdü. Venezuela'nın hava sahası koronavirüs salgını nedeniyle şu an ticari uçuşlara kapalı.

Maduro, AB'yi ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın önünde "diz çökmekle" eleştirdi.

AB'nin yaptırım kararı

Avrupa Birliği, muhalefet lideri Juan Guaido'nin Ulusal Meclis başkanlığı görevinden alınması girişimi nedeniyle 11 siyasiye yaptırım uygulanması kararı almıştı. AB tarafından ambargo listesine alınan isimler arasında Maduro tarafından desteklenen ve daha sonra Ulusal Meclis başkanlığına seçilen milletvekili Luis Parra da bulunuyor.

Muhalif lider Juan Guaido'nun rakibi konumunda olan Parra, Ocak ayında kendini Ulusal Meclis başkanı ilan etmişti. Maduro'ya bağlı güçler Ulusal Meclis'teki oylamaya Guaido'nun katılmasını engellemişti.

AB tarafından yapılan açıklamada, Maduro'nun destekçisi Luis Parra'nın Ulusal Meclis Başkanı olarak seçilmesinin Yüksek Mahkeme tarafından onaylanmasının hukuka aykırı olduğu belirtildi. AB, Ocak ayında yapılan seçimleri kazanan Guaido'nun meclisin meşru başkanı olduğunu savunuyor.

AB yaptırım listesine alınan 11 kişinin "bazı parlamenterlerin dokunulmazlığının kaldırılması da dahil olmak üzere Ulusal Meclis'in demokratik işleyişine karşı eylemde bulunmaktan sorumlu" olduğunu belirtti.

AB yaptırım uygulanacak politikacıları demokrasi ve hukuk devleti ilkesini hiçe saymakla suçluyor.

AB'nin yaptırım uygulayacağı kişiler AB ülkelerine seyahat edemeyecek ve AB'deki mal varlıkları da dondurulacak. Guaido, ABD ve bazı AB ülkelerinin de dahil olduğu 50 ülke tarafından geçici devlet başkanı olarak tanınıyor.

Toplam 36 Venezuelalı'ya yaptırım uygulanıyor

Böylece AB tarafından yaptırım uygulanan Venezuelalı yetkililerin sayısı 36'ya yükselmiş oldu. Bu kişilere uygulanan yaptırımlar da seyahat yasağı ve varlıkların dondurulmasını içeriyor.

AB ve Venezuela arasındaki ilişkiler 2017 yılında AB tarafından ilk kez bir Latin Amerika ülkesine ambargo uygulanması kararından bu yana gerilmiş durumda.

AFP, dpa, AP / SSB, HS

©Deutsche Welle Türkçe

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