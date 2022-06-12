Venezuela ve İran’dan 20 Yıllık İşbirliği Anlaşması

İran’a resmi ziyaret düzenleyen Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro Tahran'da İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile biraraya geldi. Görüşmenin ardından iki ülke arasında 20 yıllık stratejik işbirliği anlaşması imzalandığı, 18 Temmuz’dan itibaren de Tahran ve Caracas arasında başlangıç olarak haftada bir kez olmak üzere doğrudan uçuşların başlayacağı açıklandı.

Basın açıklamasında İran’la yaptıkları işbirliğinin enerji, petrol, gaz, rafineri, petrokimya, finans ve savunma sanayi gibi kalemleri de kapsadığını belirten Maduro, uluslararası yaptırım uygulanan iki ülkenin de çok merkezli yeni bir dünyaya doğru yaşanan değişimin ön saflarındaki iki devlet olduğu iddiasında bulundu.

İki ülkenin sarsılmaz bir dostluk ilişkisinin olduğunu kaydeden Maduro finansal olarak İran Ulusal Kalkınma Bankası ile Venezuela arasındaki anlaşmanın önemini vurguladı. Ayrıca İran’ın gıda üretiminde adeta bir mucizeye imza attığını, Venezuela’nın da bundan ilham alacağını belirtti.

Uzmanlar İran’la yapılan finans anlaşmasının, aralarında Türkiye ve Rusya’nın da bulunduğu ve uluslararası yaptırımları devre dışı bırakacak yeni bir ödeme sistemiyle ilgili olduğunu belirtiyor.

Maduro ayrıca yapılan tarım anlaşmaları çerçevesinde İran’ın tarım teknolojisinin Venezuela’ya transferinin yapılacağı ve Venezuela topraklarında İran ortaklığıyla tarım üretimine başlanacağını duyurdu.

“İran en önemli müttefiklerimizden biri”

Dün İran'da yayın yapan Hispano TV’ye röportaj veren Maduro, Venezuela’da 2020 yılında yaptırımlardan dolayı rafinerilerin çalışamaz hale geldiği ve neredeyse bir litre benzin bile üretilemediği bir dönemde, uluslararası baskılara rağmen İran’ın gönderdiği akaryakıt sayesinde gündelik yaşamın tamamen felç olmasının önüne geçebildiklerini söyledi.

2020 yılında yaptırımlardan dolayı rafinerilerde ihtiyaç olan yedek parça, ekip ve ekipmanları temin etmekte zorlanan Venezuela’ya, yaptırım uygulanan başka bir petrol ülkesi olan İran uçaklarla malzeme göndermiş ve karşılık olarak aldıkları külçe altınları yine uçaklarla İran’a taşımış, dönemin Ulusal Meclis’i de Venezuela altınlarının parlamento izni alınmadan gönderilmesinin yasadışı olduğunu beyan etmişti.

İranlı işadamlarını Venezuela’da yatırım yapmaya davet eden Maduro, başkent Caracas’ın en işlek süpermarketlerinden olan ve daha çok İran ürünlerinin satıldığı Megasis örneğini verdi.

İran Cumhurbaşkanı Reisi’ye “Cumhurbaşkanı olarak şahsınıza ve İran İslam Cumhuriyeti’ne her türlü desteği vereceğimizden emin olabilirsiniz” diye konuşan Maduro, kendi kaderlerini tayin etmek isteyen iki ülkenin de uluslararası saldırılara maruz kaldığını söyledi.

