Venezuela ve Kolombiya arasında tansiyon yine arttı

Kolombiya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada "Venezuela diktatörlüğünün Kolombiya halkını hedef alan açık tehditlerinin uluslararası toplum tarafından en sert şekilde kınanması için çağrıda bulunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

- Cabello'nun diğer iddialarına değinilmedi

Kolombiya'nın Venezuela'da "halkın iradesi, demokrasi, özgürlük ve istikrarın" sağlanması için hukuki yolları kullandığı savunulan açıklamada, Cabello'nun Kolombiyalı istihbaratçı subayların, Venezuelalı askerlere askeri materyal ve hava savunma füzelerini çalıp getirmeleri karşısında para teklif ettiği yönündeki iddialarına ise herhangi bir şekilde değinilmedi.

- Cabello'nun ifadeleri

Venezuela devlet televizyonu VTV'deki programında birkaç gün önce ABD ve Kolombiya hükümetlerini hedef alan ANC Başkanı Cabello, Kolombiyalı subayların, "Hava savunma füzesi Pechora ve Sukhoi Su-30 savaş uçaklarının parçaları ile (omuzdan atılan) IGLA-S füzesini getirmeleri ve taraf değiştirmeleri" karşılığında Venezuelalı askerlere para teklif ettiklerini ileri sürmüştü.

Cabello, Venezuelalı askerlerle bu konularda 5 Ocak'tan bu yana Kolombiya tarafından 47 kez temas kurulduğunu ve 40 bin dolardan 1 milyon dolara kadar para teklif edildiğini öne sürmüş ve bu görüşmelerin resmi olarak kayıt altına alındığını belirtmişti.

Venezuela'ya savaş açmak için IGLA-S füzeleri ile uçak düşürülmesinin ve suçun Venezuela ordusuna atılmasının amaçlandığını savunan Cabello, ülkesinin S-125 Pechora füzelerinin Kolombiya'nın başkenti Bogota'nın El Nogal ve La Candelaria semtlerine doğrultulduğunu söylemişti.

