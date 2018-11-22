"Venezuela yalan haberlere karşı tolerans göstermeyecek"

Kolombiyalı makamların son dönemde dile getirdiği ve Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'nin son açıklamaları ile yeniden gündem olan terörizmi destekledikleri iddialarına değinen Rodriguez, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı 4 Ağustos’ta düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısına da işaret ederek, tam aksine ülkesinin, Kolombiya topraklarından gelen "terörist saldırıların kurbanı" olduğunu savundu.

Venezuela'nın iletişim, kültür ve turizmden sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez, başkent Caracas'taki devlet başkanlığı sarayı Miraflores'te düzenlenen basın toplantısında "Venezuela olarak, emperyalist güç merkezleri, uydu hükümetler ya da psikolojik savaşın medya ayağından gelen bütün rezil ve yalan haberlere karşı cevap vereceğiz, tolerans göstermeyeceğiz." dedi.

Kolombiyalı eski devlet başkanları Alvaro Uribe Velez ve Juan Manuel Santos'un, özellikle Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile yürüttükleri barış görüşmelerinde Venezuela'nın sunduğu desteğe teşekkür ettikleri görüntüleri izleten Rodriguez, ayrıca, müzakerelere katılabilmeleri için FARC'ın yöneticilerine geçiş izni verilmesi amacıyla Kolombiya tarafından yapılan resmi başvurulara ilişkin belgeleri de gösterdi.

- İki ülke arasında gerilim arttı

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque hafta başında ülkesinde katıldığı bir radyo programında ocak ayından itibaren Venezuela ile diplomatik ilişkileri tamamen keseceklerini duyurmuş ve komşusunun topraklarında teröristleri barındırarak Birleşmiş Milletler'in (BM) 1373 sayılı kararını ihlal ettiğini söylemişti.

Venezuela Dışişleri Bakanlığı ise Duque'nin değerlendirmeleri karşısında sert bir yazılı açıklama ile yanıt vermişti.

Duque için, "adam kaçırma, sahte deliller, uyuşturucu üretimi, uyuşturucu kaçakçılığı, paramiliter güçler, toplum liderlerine yönelik suikastler ve şiddet dünyasının lideri bir ülkenin devlet başkanı" ifadelerine yer verilen Venezuela Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, bu bağlamda Ivan Duque'nin "Venezuela'ya ve dünyaya demokrasi dersi vermesinin komik olduğu" belirtilmişti.