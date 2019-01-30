Venezuela yeni protestolara hazırlanıyor

Başsavcı ise Guaido'ya yurtdışına çıkış yasağı konmasını istedi.Ekonomik krizin hüküm sürdüğü Latin Amerika ülkesi Venezuela'da geçen hafta Meclis Başkanı Juan Juan Guaido'nun kendisini geçici devlet başkanı ilan etmesiyle şiddetlenen siyasi kriz sürüyor. Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab, Yargıtay'a başvurarak, Guaido'ya yurtdışına çıkış yasağı konmasını ve banka hesaplarının dondurulmasını talep etti.

Guaido, Başsavcı'nın bu adımının kendisine ve muhalefetin çoğunlukta olduğu Meclis'e verilmek istenen gözdağlarından biri daha olduğunu söyledi ve Çarşamba günü için halka yeni kitlesel protesto çağrısı yaptı.

Guaido ordunun desteğini arıyor

Twitter hesabı üzerinden yayınladığı video mesajıyla halkı Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı yeni protestolar düzenlemeye çağıran Guaido, Venezuela ordusunu da protestolarda halkın safında olmaya çağırdı. Venezuala krizinde ordunun üst düzey mensuplarının Maduro'ya destek verdiği biliniyor. Ancak Guaido, düşük rütbeli askerlerin desteğini kazanmayı umuyor. Twitter hesabı üzerinden ordunun ülkede "demokratik düzenin yeniden tesisine dahil olması halinde" askerleri koruyan af yasasını paylaşan Guaido, "Bunu ailenizdeki askerlere, arkadaşlarınıza ve komşularınıza dağıtın" dedi. Guaido, "Vatanımızın askerleri, bugün size şu emri veriyorum: Halka ateş açmayın, barışçıl gösterileri bastırmayın" dedi. Muhalefet lideri, ordunun "anayasanın yanında yer almasının zamanının geldiğini" de söyledi.